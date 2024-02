WORD zmodernizuje plac egzaminacyjny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu ogłosił przetarg na modernizację placu manewrowego do przeprowadzania egzaminów przy ul. Skrzydlatej.

Firmę wyłonioną w przetargu czeka m. in. przeprowadzenie prac przygotowawczych, jak usunięcie drzew i krzewów, rozbiórka elementów dróg etc. Przeprowadzone zostaną roboty ziemne, odwodnienie terenu, przygotowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej betonowej. Do wykonawcy będzie również należała realizacja oznakowania pionowego i poziomego, elementów ulic itp. Zadanie obejmuje także zagospodarowanie terenów zielonych.

Termin składania ofert upływa 15 lutego. Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.