Wpadnie na grilla, pomoże w leczeniu... (Opowieści z lasu, odc. 334)

6 sierpnia to według Kalendarza Świąt Nietypowych... Dzień Musztardy. Z delikatnym opóźnieniem odnotujemy to "święto" także w Opowieściach z lasu i powiemy dwa słowa o gorczycy, która jest głównym składnikiem musztardy.

Jak mówią leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg, gorczycę wykorzystuje się w szkółkach leśnych.

- Jest ona naturalną metodą odstraszania pędraków, stąd stosuje się płodozmian z gorczycy - podkreśla Jan Piotrowski.

Jak podaje portal ekologia.pl, pierwsze wzmianki o gorczycy pochodzą z Indii i sięgają 3 tys. lat p.n.e.

- Była używana w starożytności przez Sumerów, a także w starożytnym Rzymie. Gorczyca występowała również w przypowieściach biblijnych. Do Polski została sprowadzona w XVI wieku – czytamy.

Może osiągnąć 70 cm wysokości, ma prostą i wzniesioną łodygę, szorstkie owłosienie. Kwiaty są jaskrawożółte i mają przyjemny zapach. "Liście gorczycy mają jajowaty kształt i są lekko owłosione". Nasiona gorczycy białej mają właściwości lecznicze, przeciwzapalne, o czym również informuje ekologia.pl. Wyciąg z nasion pomaga m. in. w przewlekłych chorobach zapalnych żołądka i jelit.

- Gorczyca w postaci okładów świetnie sprawdzi się do uśmierzania bólów reumatycznych. Co więcej, dzięki swoim niezwykłym właściwościom używana jest do wyrobu materacy oraz poduszek, ponieważ nasiona gorczycy wykazują działanie promieniujące, dzięki temu uśmierzają bóle reumatyczne i mięśniowe – czytamy na stronie. Warto podkreślić, że nie można spożywać jej w nadmiernych ilościach, bo to może prowadzić do uszkodzenia nerek i dróg moczowych. Za jej gorzki smak odpowiada synapina i to ta substancja nadaje gorczycy lecznicze właściwości.

Na portalu medianauka.pl czytamy też, że ta roślina występuje najczęściej w rejonie Morza Śródziemnomorskiego. "To rodzaj dwuliściennych roślin z rodziny kapustowatych, do którego zaliczamy około 10 gatunków, z czego w Polsce około 2 jako gatunki obcego pochodzenia".