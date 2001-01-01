Uszczelki, umowy, presja i niesmak

Pukanie do drzwi, wejście do domu, samowolne zerwanie uszczelek w oknach i uporczywe nakłanianie do podpisania umowy, by uszczelki wymienić, pod presją, za dość duże pieniądze – takich praktyk mieli doświadczyć mieszkańcy Elbląga ze strony jednej z firm. W sprawę zaangażował się Miejski Rzecznik Konsumentów.

Udało nam się porozmawiać z osobami, którym uszczelki w oknach w wyżej opisany sposób wymieniono. Nasi rozmówcy opisują schemat działania firmy.

- Pana z firmy do domu wpuścił mąż. Zapytany przyznał, że uszczelki w oknach były wymieniane już dawno. Pan podszedł więc do okna i wyrwał ok. 30 cm uszczelki, mówiąc, że wszystko do wymiany. Podobnie było z oknem w kuchni. Mąż podpisał umowę, kwota do zapłaty za okno balkonowe i małe, dwuskrzydłowe okno w kuchni, to niemal 1500 zł. Potem przyszło dwóch panów, wykonali tę pracę w jakieś pół godziny. Niefajne jest to wejście do domu, ten człowiek jakby tak atakował, poza tym to samowolka podejść do czyjegoś okna i urwać kawałek uszczelki. To stawianie przed faktem dokonanym. Uważam też, że za wymianę uszczelek w dwóch oknach za takie pieniądze to bardzo drogo.

Podobnie było w przypadku naszej kolejnej rozmówczyni.

- Otworzyłam drzwi, mąż był w domu, więc człowiek w tej sytuacji nie jest już tak podejrzliwy. Pan spytał czy może sprawdzić okna i uszczelki, datę produkcji... Mężczyzna podszedł do balkonu i wyrwał uszczelki. Stanęłam jak wryta. Usłyszałam, że wymiana uszczelek jest tańsza niż wymiana okien. Wymianę na umowie wyceniono na 2700 zł. Ja tego nie chciałam, mówiłam, że nie chcę tej usługi i nie było to przeze mnie planowane.

Elblążanka ostatecznie... podpisała umowę. Wyjaśnia, że była na nią wywierana presja, że wszystko działo się szybko. Uważa jednak, że nie można samowolnie zrywać u kogoś uszczelek w oknach.

- Jeszcze po wykonaniu pracy zostawili po sobie brud. Byłam tak zaskoczona, tak zbulwersowana... stwierdziłam, że w tej sprawie nie dam za wygraną.

Elblążance, mimo prób, nie udało się do tej pory uzyskać faktury ze szczegółową wyceną usługi i nowych uszczelek, a paragon bardziej szczegółowych informacji nie zawiera. Ostatecznie kobieta postanowiła się zgłosić do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

- Przestrzegam innych, żeby uważać. Jeszcze jedna koleżanka w bloku wykazała się taką naiwnością ,jak ja... Ale cóż, człowiek jest mądry po szkodzie – podaje nasza rozmówczyni.

Jak się dziś (16 września) dowiedzieliśmy, do biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłoszono w ostatnim czasie kilkanaście podobnych sytuacji. Paweł Rodziewicz zachęca do kontaktu kolejne osoby, które doświadczyły takich praktyk ze strony firmy.

Wcześniej rzecznik opublikował też informację w mediach społecznościowych: