Wahadła w drodze na Mierzeję

Kierowcy ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję Wiślaną. Do końca października potrwają prace na dwóch odcinkach drogi nr 502.

Rozpoczęły się roboty budowlane na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 502 w okolicy Żelichowa o długości ok. 2,9 km oraz między Popowem a Stegną o długości 2,3 km.

- Modernizacja obu odcinków będzie polegała na częściowym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni. Lokalnie, gdzie są problemy z nośnością podłoża, będzie wzmocniona podbudowa. Następnie będą wykonane nowe warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z siatką przeciwspękaniową. Na koniec zostanie wykonane oznakowanie poziome - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, m.in z ruchem wahadłowym.