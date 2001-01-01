UWAGA!

Wahadła w drodze na Mierzeję

 Elbląg, Wahadła w drodze na Mierzeję
fot. ZDW w Gdańsku

Kierowcy ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję Wiślaną. Do końca października potrwają prace na dwóch odcinkach drogi nr 502.

Rozpoczęły się roboty budowlane na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 502 w okolicy Żelichowa o długości ok. 2,9 km oraz między Popowem a Stegną o długości 2,3 km.

- Modernizacja obu odcinków będzie polegała na częściowym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni. Lokalnie, gdzie są problemy z nośnością podłoża, będzie wzmocniona podbudowa. Następnie będą wykonane nowe warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z siatką przeciwspękaniową. Na koniec zostanie wykonane oznakowanie poziome - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, m.in z ruchem wahadłowym.

- Apelujemy o szczególną uwagę przy przejeżdżaniu przez obszar robót oraz przestrzeganie obowiązujących w tych miejscach tymczasowych organizacjach ruchu. Koszt prac w Żelichowie wyniesie ok. 3 mln zł, a na odc. Popowo - Stegna będzie to ok. 2,2 mln zł. Środki na obie modernizacje zapewnia samorząd województwa pomorskiego - informuje ZDW w Gdańsku.

daw

  • Zamknąć całkowicie i zrobią o miesiąc szybciej....
  • Nowy asfalt to dzicz wiejska zacznie jeździć ile fabryka dała
  • A PIS by wyremontował ruchu nie zatrzymując, po prostu wziął by kasę i w TV pokazał, że wyremontowane.
  • pis wydał 2 mld+ na kaczy rów
  • Takie łączenie asfaltu, etapowe klejenie nigdy nie będzie jednym dywanem ! Już dawno dawno temu powinni zrobić alternatywny dojazd dla mieszkańców a szlachta warszawska niech czeka aż zrobią raz a dobrze ! Nie rozumie jako stary budowlaniec jednego że np. do Niemiec gdzie wiele razy podróżowałem do pracy, ulicę robią nawet w nocy bo ruch mniejszy i termin goni a w Polsce czy ta trasa do Mierzei czy np. w Elblągu obok rynku, wolna sobota, niedziela a kiedy piękna pogoda to stoi pięciu czy dziesięciu patrząc na kolarskie czy inny sprzęt ! Wiem po sobie jak ciężka to praca i narzekanie tych co nigdy nie pracowali a marudzą mnie tak po ludzku to kalafiorem wisi ale fakt faktem czas nawet w nocy można dostawać tylko wystarczy zmiany ! A już o wolnej sobocie to powinni zapomnieć bo przyjdą jesienne deszcze potem mrozy więc czas trzeba umieć wykorzystać a za super wykonanie w szybszym terminie super kasa ! Proste....
