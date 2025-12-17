Władze Elbląga zaprezentowały, jak będą wyglądać nowe tramwaje, na dostawę których samorząd podpisał umowę z tureckim producentem. Kolorystykę mają wybrać mieszkańcy spośród trzech proponowanych wariantów.

Przypomnijmy: w przetargu na dostawę 10 tramwajów do Elbląga wzięły udział dwie firmy. Turecka Bozankaya Rayli Sistemler A.S. swoją ofertę wyceniła na 95 mln zł, bydgoska PESA – na 130,5 mln zł. Umowę popisano we wrześniu podczas międzynarodowych targów TRAKO w Gdańsku, dotyczących transportu szynowego.

Tramwaje będą niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe, o długości nie mniejszej niż 19 m, mają być klimatyzowane i wyposażone w biletomaty. Zwycięzca przetargu jest też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.

Na dostawę nowego taboru turecki producent ma czas do września 2027 roku. Władze miasta zaprezentowały właśnie wizualizację tramwajów, apelując do mieszkańców o wybór kolorystyki spośród trzech proponowanych wariantów. Głosowanie odbywa się na profilu Miasto Elbląg na Facebooku., potrwa do 22 grudnia do godz. 7.30. Wszystkie trzy warianty prezentujemy na grafice przy artykule.