Jak będą wyglądać nowe tramwaje

 Elbląg, (wizualizacja UM Elbląg)
(wizualizacja UM Elbląg)

Władze Elbląga zaprezentowały, jak będą wyglądać nowe tramwaje, na dostawę których samorząd podpisał umowę z tureckim producentem. Kolorystykę mają wybrać mieszkańcy spośród trzech proponowanych wariantów.

Przypomnijmy: w przetargu na dostawę 10 tramwajów do Elbląga wzięły udział dwie firmy. Turecka Bozankaya Rayli Sistemler A.S. swoją ofertę wyceniła na 95 mln zł, bydgoska PESA – na 130,5 mln zł. Umowę popisano we wrześniu podczas międzynarodowych targów TRAKO w Gdańsku, dotyczących transportu szynowego.

Tramwaje będą niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe, o długości nie mniejszej niż 19 m, mają być klimatyzowane i wyposażone w biletomaty. Zwycięzca przetargu jest też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.

Na dostawę nowego taboru turecki producent ma czas do września 2027 roku. Władze miasta zaprezentowały właśnie wizualizację tramwajów, apelując do mieszkańców o wybór kolorystyki spośród trzech proponowanych wariantów. Głosowanie odbywa się na profilu Miasto Elbląg na Facebooku., potrwa do 22 grudnia do godz. 7.30. Wszystkie trzy warianty prezentujemy na grafice przy artykule.

red.

A moim zdaniem...

