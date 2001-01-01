Wymyśl maskotkę NaWynos i wygraj warsztaty kulinarne

Mali artyści, do dzieła! Pomożecie nam stworzyć maskotkę marki NaWynos? Szukamy postaci, która uosabia wszystko, co najlepsze w naszej marce: smak, radość i pyszne jedzenie! Do wygrania warsztaty kulinarne z robienia pizzy.

Zapraszamy przedszkolaki z Elbląga i okolic (4-6 lat) do konkursu plastycznego. Stwórzcie postać, która stanie się naszą oficjalną maskotką! Nazwijcie ją jak chcecie: Pan Pizza, Super Burger, a może Kucharz Hot-Dog? Dajcie się ponieść wyobraźni! Wykonajcie pracę dowolną techniką: rysunek, wyklejanka, plastelina, a może coś zupełnie szalonego!

Rodzice, opiekunowie lub nauczyciele wrzucają zdjęcie pracy w komentarzu pod postem konkursowym, który znajdziecie na profilu NaWynos na Facebooku. Wygrywa ta, która zdobędzie najwięcej polubień (reakcji).

Do wygrania są warsztaty kulinarne z robienia pizzy w Pizzerii Benek w Elblągu dla całej zwycięskiej grupy przedszkolnej (maksymalnie 20 osób). Do tego zwycięska praca oficjalnie zostanie naszą maskotką, która będzie pojawiać się na materiałach marketingowych.

Konkurs rozpoczynamy 24 września, a zakończymy 8 października 2025 r. (godz. 22). Jego zwycięzcą zostanie uczestnik, którego praca konkursowa (zdjęcie/skan rysunku) opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym zdobędzie największą liczbę polubień (reakcji) od użytkowników Facebooka.

Regulamin konkursu do pobrania w pliku pdf w tym linku.