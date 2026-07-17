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XV edycja Budżetu Obywatelskiego - wnioski ocenione

 Elbląg, XV edycja Budżetu Obywatelskiego - wnioski ocenione
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Zakończył się kolejny etap w XV edycji BO polegający na formalnym i merytorycznym opiniowaniu wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2027. Zachęcamy wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem zakwalifikowanych propozycji - informują władze miasta.

W tej edycji złożono 132 wnioski, z czego pozytywnie zaopiniowano 100 projektów.

Tematykę zgłaszanych zadań już tradycyjnie cechowała duża różnorodność, począwszy od poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej - w tym wykonanie chodników, alejek w parkach i ścieżek rowerowych, przez wykonanie nowych nasadzeń zieleni, aż po zadania związane ze zwiększeniem estetyki miasta. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty muzyczne oraz projekty dotyczące aktywności fizycznej.

Lista wniosków, na które będzie można głosować, jak i te, które nie zakwalifikowały się dalej znajduje się w zakładce EDYCJA 2026/2027 na stronie budzetobywatelski.elblag.eu - ZOBACZ

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 24 lipca trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do wniesienia odwołania do prezydenta miasta. Można je składać w formie pisemnej w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych pok. 310 w Ratuszu Staromiejskim ul. Stary Rynek 25, bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 20 do 24 lipca br.

Złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez prezydenta Elbląga w terminie od 27 do 31 lipca 2026 r.

Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty trwać będzie od 31 sierpnia do 30 września 2026 r.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Kolejne miliony z naszych kieszeni będą wyrzucane w błoto na mierne "inwestycje". Brawo! A kiedy wyremontujecie ulice, że będzie można bezpiecznie jeździć po mieście, a nie slalomem między dziurami?
  • Czy w tej edycji pracownicy UM wystawiają swoje wnioski pod nazwiskami kogoś znajomego, czy jak to teraz rozwiązano?
  • Budowa toalet w elbląskich parkach (1.500.000 zł !?!), Architektoniczne podświetlenie Galerii EL (1.200.000 zł !!), Zielone serce szpitala (900.000 zł), Nastrojowe oświetlenie ul. Tysiąclecia (600.000 zł), Romantyczna altanka w Parku Modrzewie (600.000 zł), Miasteczko rowerowe "Akademia bezpiecznego rowerzysty" (600.000 zł), Budowa placu zabaw z siłownią plenerową (770.000 zł), Lawendowa Fontanna - lawendowy relaks przy fontannie (770.000 zł), Wesołe Planty - Rewitalizacja placu zabaw w Parku Planty (600.000 zł), Rewitalizacja terenu za pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 Skwer Rebinina przy Szkole nr 21 (770.000 zł), Sportowe serce Elbląga - bezpieczna bieżnia i siłownia plenerowa dostępna dla wszystkich w II LO przy ul. Królewieckiej 42 (450.000 zł), Śladami baszt i bram średniowiecznego Elbląga - metalowe lub kamienne tabliczki z rysunkami historycznych obramowań naszego miasta (300.000 zł), Budowa placu zabaw przy ulicy Łęczyckiej (770.000 zł), Naprawa schodów terenowych łączących niższą i wyższą część ul. Sadowej (700.000 zł !?), Terapia logopedyczna... !!! (600.000 zł) ?!?!?!, Reszta to naprawy chodników i ulic za kolejne miliony... SERIO?? Czy Wy widzicie te ceny?? Naprawa schodów za 700.000 zł ??? Przecież za tyle to można wybudować dom, a nie naprawić schody !! Czy nie widzicie, że Was doją ?!?!
  • O Matko I Córko! Nie podoba się? Nie głosuj! Złóż swój wniosek, może znajdzie poparcie TYCH, którzy są wg Ciebie dojeni.
  • Zapowiada się interesująca rywalizacja. Oczywiście w okręgach dominują typowe projekty remontu chodnika, ulicy, parkingu czy alejki to trzeba dostrzec kilka ciekawych pomysłów. Należą do nich: miasteczko rowerowe w okręgu 1,z ulica na igrzyska w okręgu 2,lawendowa fontanna w okręgu 3,śladami bram w okręgu 4.Kamil Zimnicki ultraaktywny - brawo! Artur Pytliński - nieco mniej, ale też brawo. Uwagę zwraca nadzwyczaj wysoka liczba projektów ogólnomiejskcich - aż 44! Kilka temató się pokrywa - jak chociażby toalety. Karolina Śluz powinna pomówić z Kamilem Zimnickim o połączeniu sił w projekcie toalet. Dużo pomysłów dotyczy Góry Chrobrego. Minirewitalizacja oraz wieża widokowa. Zobaczymy czy tym razem przejdą czy przepadną wzorem lat ubiegłych. Na koniec wyrażam oburzenie, że wśród zatwierdzonych projektów znalazł się ponownie pod pozycją 15 projekt dot. usług logopedycznych. Kontrowersje jakie towarzyszyły tym projektom w dwu poprzednich edycjach BO widać nie powstrzymały kolejnej próby.
  • Zobaczcie co jest pod pozycją 15 w projektach ogólnomiejskich. Trzeba mieć tupet żeby po zeszłorocznej awanturze proponować podobny projekt. Ale też dlaczego komisja to pozytywnie zaopiniowała?
  • Usługi LOGOPEDYCZNE - NIE, NIE, NIE! Nie głosujemy!
  • Szkoda, że w takim kierunku poszedł znowu ten budżet, wystarczyłoby kilka zmian, ale UM zrezygnował z debaty z wnioskodawcami w tym roku. Hashtagi: #rozczarowanieBO
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    1
    0
    loveelblag(2026-07-17)
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