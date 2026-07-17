XV edycja Budżetu Obywatelskiego - wnioski ocenione

Zakończył się kolejny etap w XV edycji BO polegający na formalnym i merytorycznym opiniowaniu wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2027. Zachęcamy wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem zakwalifikowanych propozycji - informują władze miasta.

W tej edycji złożono 132 wnioski, z czego pozytywnie zaopiniowano 100 projektów.

Tematykę zgłaszanych zadań już tradycyjnie cechowała duża różnorodność, począwszy od poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej - w tym wykonanie chodników, alejek w parkach i ścieżek rowerowych, przez wykonanie nowych nasadzeń zieleni, aż po zadania związane ze zwiększeniem estetyki miasta. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty muzyczne oraz projekty dotyczące aktywności fizycznej.

Lista wniosków, na które będzie można głosować, jak i te, które nie zakwalifikowały się dalej znajduje się w zakładce EDYCJA 2026/2027 na stronie budzetobywatelski.elblag.eu - ZOBACZ

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 24 lipca trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do wniesienia odwołania do prezydenta miasta. Można je składać w formie pisemnej w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych pok. 310 w Ratuszu Staromiejskim ul. Stary Rynek 25, bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 20 do 24 lipca br.

Złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez prezydenta Elbląga w terminie od 27 do 31 lipca 2026 r.

Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty trwać będzie od 31 sierpnia do 30 września 2026 r.