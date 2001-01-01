 Zachód w drodze Fotką Sierpnia

Fotką Miesiąca w sierpniu zostało zdjęcie o tytule „Zachód w drodze”. Otrzymała większość głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na sierpniową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęły 104 zdjęcia. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "Zachód w drodze", która otrzymała trzy głosy 5-osobowego jury.

- Wrażenie na tej fotografii robi nie tylko sam zachód Słońca, bo wielu naszych Czytelników takie fotki nadsyła na konkurs, ale zestawienie tego widoku ze światłem pochodzącego z latarni usytuowanych na obwodnicy Elbląga. Wyszło ciekawe ujęcie, które postanowiliśmy nagrodzić - mówi Anna Dembińska, fotoreporterka portEl.pl, członkini jury.

W nagrodę autor/autorka (nick: za_w_jan) otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata/laureatkę o mailowy kontakt z redakcją (redakcja@portEl.pl).

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.