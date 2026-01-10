Zaczynamy studniówki! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych

Maturzyści rozpoczęli wyjątkowy czas zabaw studniówkowych. Jak co roku towarzyszy im Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. W piątek (9 stycznia) odwiedziliśmy m.in. studniówkę Zespołu Szkół Gospodarczych. Zobacz zdjęcia.

Maturzyści Zespołu Szkół Gospodarczych swoją studniówkę rozpoczęli o godz. 19 w Nowej Holandii od okolicznościowych podziękowań i życzeń.

- Drogie maturzystki, drodzy maturzyści, życzę Wam, aby dzisiejszy wieczór był pełen radości i wspólnego świętowania. Bawcie się dobrze i korzystajcie z tej wyjątkowej chwili. Niech ta noc będzie cudowną odskocznią od trudów nauki! - życzenia skierował do uczniów prezydent Elbląga Michał Missan, który uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu studniówki Zespołu Szkół Gospodarczych.

- Słowa, które powtarzają się najczęściej we wszystkich szkołach to: proszę o ciszę. Dzisiaj nie będę Was prosiła o ciszę. Dzisiaj proszę Was, abyście się doskonale bawili. To jest wasz czas, wasza zabawa - mówiła dyrektor ZSG Kamila Urbańska.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego Poloneza w wykonaniu uczniów ZSG, a potem była już tylko wspaniała zabawa do białego rana.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

