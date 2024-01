Zapalił się garnek. W panice wyrzucił go przez okno

W środę (17 stycznia) około godziny 13, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Lotniczej. Powodem był płonący w garnku tłuszcz. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło w jednym z wieżowców przy ulicy Lotniczej. Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, podczas przygotowywania posiłku doszło do zapalenia się tłuszczu w garnku. 20-letni mężczyzna w panice złapał za garnek i wyrzucił go przez okno z 7. piętra. Na szczęście nikt nie przechodził w tamtym momencie pod blokiem. 20-latek został opatrzony przez zespół ratownictwa medycznego i z niewielkimi poparzeniami rąk przewieziono go do szpitala.

W akcji brały udział cztery jednostki z PSP w Elblągu, policja i zespoł ratownictwa medycznego.

Przypominamy, że w razie zapalenia się rozgrzanego tłuszczu jedyną słuszną reakcją jest odcięcie dostępu powietrza do ognia. Należy przykryć garnek pokrywką lub suchym ręcznikiem. Zdecydowanie nie należy gasić takiego pożaru wodą. Takie działanie doprowadzi do gwałtownej reakcji, a w konsekwencji do rozprzestrzenia się ognia, a nawet wybuchu.