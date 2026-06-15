Zareaguj, zanim przyjedzie pomoc. Trening pierwszej pomocy w WSZ w Elblągu

Mieszkańcy Elbląga będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym treningu z zakresu pierwszej pomocy, organizowanym w ramach powszechnej edukacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Wydarzenie realizowane jest z inicjatywy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma na celu podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Mieszkańcy Elbląga będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym treningu z zakresu pierwszej pomocy, organizowanym w ramach powszechnej edukacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Wydarzenie realizowane jest z inicjatywy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma na celu podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Trening odbędzie się 20 czerwca 2026 roku, w godzinach 13:30–15:00, w Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Zajęcia zaplanowano w sali konferencyjnej na niskim parterze placówki.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni – cztery osoby na co dzień pracujące w zespołach ratownictwa medycznego. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznego przećwiczenia podstawowych czynności ratujących życie.

Podczas treningu omówione zostaną m.in. zasady oceny bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, prawidłowe wezwanie pomocy, sprawdzanie przytomności i oddechu poszkodowanego, a także resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz z technikami tamowania silnych krwotoków.

Organizatorzy podkreślają, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy może uratować życie i powinna być powszechna wśród mieszkańców. Trening skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku czy wcześniejszego doświadczenia.

W sprawach organizacyjnych dodatkowych informacji udziela Danuta Stanicka, edukator zdrowia, pod numerem telefonu 696 059 786.