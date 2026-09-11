Zarwanie drogi w leśnictwie Kadyny

Nadleśnictwo Elbląg informuje, że w związku z zarwaniem się drogi leśnej ruch pieszy i rowerowy do czasu naprawienia drogi został wstrzymany.

Awaria drogi ma miejsce w leśnictwie Kadyny na tak zwanej „Czarnej Drodze”, biegnącej wzdłuż potoku Grabianka, w oddziale leśnym nr.: 170 pomiędzy wydzieleniami „k” oraz „j”. [Lokalizacje wskazanego miejsca można sprawdzić na portalu Bank Danych o Lasach, klikając w kafel: „przeglądaj mapy interaktywne”, po otwarciu mapy należy wybrać lupę znajdująca się na pasku z lewej strony ekranu. Następnie w pojawiającym się oknie należy wybrać zakładkę adres leśny i tam wpisać pełen adres leśny: 15-02-2-07-170-k i kliknąć szukaj].

Droga leśna uległa zarwaniu wskutek działalności bobrów, które w pobliżu wybudowały tamę spiętrzającą wodę. Przedmiotowa tama zostanie rozebrana zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Następnie droga zostanie naprawiona. Do tego czasu prosimy o unikanie wskazanego miejsca podczas planowania wycieczek rowerowych czy spacerów. Prosimy też, o niezbliżanie się do krawędzi powstałej wyrwy, gdyż grozi to niebezpieczeństwem utraty zdrowia.

Prace związane z naprawą drogi potraktowane będą przez Nadleśnictwo Elbląg priorytetowo. Obecnie możemy jedynie stwierdzić, że ograniczenie w ruchu potrwa do czasu zakończenia naprawy drogi, o czym na pewno będziemy informowali.

Miejsce, w którym droga uległa zniszczeniu, oznaczone zostało tablicami na „Czarnej Drodze” tuż przed wyrwą, jak również na skrzyżowaniach poprzedzających to miejsce, dzięki temu możliwa będzie wcześniejsza zmiana zaplanowanej przez turystów trasy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w tej okolicy po lesie.