Zdrowych świąt Bożego Narodzenia! Filmowe życzenia od portEl.pl

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was świąteczny film z życzeniami od wydawcy i redakcji Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl W tych dziwnych czasach życzymy Wam przede wszystkim zdrowia. Czego jeszcze?

„Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.

Olga Tokarczuk „Czuły narrator”

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nowy 2021 rok będą dla Was czasem wzajemnej czułości, bliskości (mimo dystansu) i zrozumienia. A taki dziwny rok, który powoli za nami, niech się już nigdy nie powtórzy.

Życzą Wydawca i Redakcja portEl.pl