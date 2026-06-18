Żłobek powstanie przy Bema, do przedszkola chętnych nie było

W obronie przedszkola nr 8 przy Bema 9 odbyły się trzy lata temu protesty rodziców. Dzisiaj okazuje się, że chętnych do przedszkola w tej lokalizacji nie ma. Od czwartego kwartału 2026 roku ma tu działać żłobek z miejscami również dla przedszkolaków. Radni na najbliższej sesji powołają tę placówkę do życia.

Remont zabytkowego budynku przy ul. Bema trwa od stycznia i ma się zakończyć we wrześniu. Miasto na ten cel pozyskało w sumie 9,2 mln złotych. Wcześniej w obronie placówki przed jej zamknięciem ze względu na niespełnianie wymogów przeciwpożarowych protestowali rodzice, a sprawa stała się przyczyną politycznego sporu między rządzącą w Elblągu koalicją a opozycją.

Po trzech latach od protestów rodziców, gdy remont zbliża się do końca, okazuje się, że nie ma chętnych do posłania dzieci do przedszkola w tej lokalizacji. – Nikt nie zgłosił się w prowadzonej elektronicznie rekrutacji – informuje naszą redakcję Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Po wyborach samorządowych w 2024 roku nowy prezydent Michał Missan zmienił koncepcję zagospodarowania budynku – ma tu być przede wszystkim żłobek dla dzieci do lat 3 na 80 miejsc z oddziałami dla przedszkolaków.

- W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania żłobka do rozpoczęcia działalności, należy odpowiednio wcześniej przygotować jego organizację oraz zatrudnić wykwalifikowany personel, w tym dyrektora placówki, a także przeprowadzić rekrutację do żłobka. Uruchomienie placówki planowane jest w czwartym kwartale 2026 r. – czytamy w projekcie uchwały, przygotowanej na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Elblągu.

Radni podejmą decyzję o utworzeniu żłobka na sesji 25 czerwca. Placówka formalnie ma rozpocząć działalność 1 października. Będzie miała nr 1.