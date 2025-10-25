Zmieniamy czas z letniego na zimowy

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi z 25 na 26 października 2025 roku - tej nocy cofniemy wskazówki zegarów o godzinę - z 3:00 na 2:00.

Koniec czasu letniego przypadnie w nocy z soboty 25 na niedzielę 26 października 2025 r. O godzinie 3:00 zegarki cofniemy na 2:00. To oznacza, że zyskamy dodatkową godzinę snu.

Jako pierwszy o potrzebie stosowania czasu letniego pisał Benjamin Franklin w 1784. Postulował, by ludzie wstawali i kładli się spać wcześniej. Pionierami we wprowadzeniu czasu letniego byli Niemcy. W czasie I wojny światowej, 30 kwietnia 1916, w Rzeszy i sojuszniczych Austro-Węgrzech oraz na okupowanych terenach Polski i Bałkanów, czas przesunięto o godzinę do przodu. Dzięki temu można było dłużej korzystać z naturalnego światła słonecznego. W Polsce czas letni i zimowy stosowany był z przerwami – na stałe wprowadzono zmiany w 1977 roku.

Obecnie w całej Unii Europejskiej zmiana czasu odbywa się według tych samych zasad: ostatnia niedziela marca – przesuwamy zegarki do przodu, ostatnia niedziela października – cofamy zegarki o godzinę.