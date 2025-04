 Znajdź balans w swoim życiu! Posłuchaj Wojciecha Einchelbergera i Bogusława Tołwińskiego

Czym jest autonomia każdego człowieka? Jak dążyć do pełniej niezależności w swoim ciele, umyśle, emocjach? Jak odnaleźć balans w swoim życiu w obecnym galopującym świecie? Tego wszystkiego dowiesz się podczas spotkania z uznanym psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem. Na wykład zaprasza znany w Elblągu dr Bogusław Tołwiński, który przedstawi również założenia swojej Filozofii Otwartego Umysłu - Open Balance.

- Wojciecha Eichelbergera mogę śmiało określić jako swojego mistrza, a siebie jako jego ucznia – mówi Bogusław Tołwiński, zapraszając na wykład znanego psychoterapeuty, który odbędzie się w piątek, 25 kwietnia o godz. 18.30 w Elbląskim Parku Technologicznym w ramach projektu IKHAKIMA Elbląg.

Wojciech Eichelberger to jeden z najwybitniejszych polskich psychoterapeutów, autor książek, wykładowca i specjalista w zakresie psychologii, który od lat wspiera ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. W swojej pracy zawodowej porusza tematykę samodzielności, dojrzałości oraz równowagi w życiu, a w Elblągu wygłosi wykład „Autonomia jako naczelna potrzeba człowieka”.

Wykład obejmie trzy kluczowe obszary:

1. Ciało, ruch, sprawność, odporność – Jak dbanie o nasze ciało wpływa na poczucie niezależności i siłę wewnętrzną?

2. Psychika – Dojrzałość emocjonalna, kontrola emocji i komunikacja – klucz do budowania stabilności i niezależności.

3. Umysł – Niezależność intelektualna, wątpienie, poszukiwanie, pokora, odwaga i kreatywność – jak rozwój umysłu prowadzi do pełnej autonomii?

Nie przegap okazji, by poznać głębsze aspekty autonomii i nauczyć się, jak w pełni wziąć odpowiedzialność za swoje życie, emocje i decyzje. Zapisy na spotkanie (koszt udziału to 150 złotych od osoby) poprzez Messengera Bogusława Tołwińskiego.

- Ten wykład to doskonała okazja, by poszerzyć swoją świadomość, zainwestować w rozwój osobisty i odkryć, jak osiągnąć większą niezależność w każdym aspekcie życia. Nie czekaj, Autonomia to fundament pełni życia! – poleca dr Bogusław Tołwiński, który podczas spotkania zaprezentuje również założenia swojej Filozofii Otwartego Umysłu - Open Balance.

Jej celem jest pomoc chętnym w odzyskaniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem, a także w prowadzeniu życia zgodnie z wartościami, naturą i sobą samym. Filozofia stworzona przez dr Bogusława Tołwińskiego, coacha i trenera z 30-letnim stażem to odpowiedź na fundamentalne wyzwania XXI wieku, jak m.in. niedobór aktywności fizycznej lub ekstremalny trening sportowy, nadmierne tempo życia i wzrastający poziom stresu, przebodźcowanie technologiczne i cyfrowe uzależnienia, kryzysy emocjonalne w relacjach oraz wypalenie zawodowe, oddzielenie od natury i własnych wartości czy brak równowagi między ciałem, duchem i umysłem.

Szczegóły tej filozofii poznasz tutaj, a do jej realizacji prowadzi Inspiracyjny Trening Zmiany Osobistej, czyli specjalny program, w którym kluczową rolę odgrywa relacja, przykład osobisty i wspólne działanie. Opiera się on na głębokim przekonaniu, że najsilniejszym bodźcem do zmiany jest obecność drugiego człowieka, który żyje tym, co głosi.

Zapoznaj się ze szczegółami Inspiracyjnego Treningu Zmiany Osobistej i weź udział w spotkaniu 25 kwietnia o godz. 18.30 w Elbląskim Parku Technologicznym, by na żywo przekonać się, jak możesz zmienić swoje życie!