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Znajdź na mapie swoje miejsce na wypoczynek

 Elbląg, Na mapie znajdziesz miejsca, w których przenocujesz, rozpalisz ognisko i postawisz auto,
Na mapie znajdziesz miejsca, w których przenocujesz, rozpalisz ognisko i postawisz auto, fot. Nadleśnictwo Elbląg

Gdzie można legalnie przenocować w lesie, zostawić samochód, a nawet rozpalić ognisko? Nadleśnictwo Elbląg przygotowało praktyczną mapę, która może okazać się przydatna podczas wakacyjnych wypadów. Znajdziemy na niej zarówno miejsca z programu „Zanocuj w lesie”, jak i bezpłatne oraz płatne parkingi czy wyznaczone miejsca na ognisko.

Mapa obejmuje cały obszar Nadleśnictwa Elbląg i znajdziemy na niej oznaczenia bezpłatnych miejsc postojowych na Mierzei Wiślanej oraz w leśnictwach Dąbrowa, Nowy Wiek i Kadyny. Ujęte są także należące do NE, a dzierżawione w sezonie przed przedsiębiorców prywatnych płatne parkingi na Mierzei Wiślanej.

Zaznaczono też na niej specjalne obszary w lasach Nadleśnictwa Elbląg, w których możemy legalnie i bezpłatnie biwakować. Możemy tam rozbić namiot, rozwiesić hamak albo spędzić noc w innej, lekkiej formie biwaku. Obowiązuje tutaj zasada, żeby nie niszczyć roślinności i pozostawić miejsce bez śladów pobytu. Jeśli chcesz nocować dłużej niż 2 noce albo jesteście większą grupą niż 9 osób, trzeba wcześniej zgłosić pobyt do nadleśnictwa i uzyskać jego akceptację.

Mapa pokazuje również miejsca, w których możemy rozpalić ognisko, są to m.in.: Jelenia Dolina, Rangóry, Kadyny, czy Lipowe Wzgórze w Pogrodziu.

 

Mapę znajdziesz w tym linku.


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