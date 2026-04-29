Zwiedzisz replikę wikińskiej chaty i wejdziesz na wieżę katedry

Od 2 maja można zwiedzać replikę wikińskiej chaty z Truso, która znajduje się na terenie dziedzińca muzeum. Chata będzie udostępniona do zwiedzania w godzinach otwarcia muzeum, a wstęp do niej jest bezpłatny. Od 1 maja do 30 września możliwe będzie zwiedzanie tarasu widokowego na wieży Katedry p. w. Świętego Mikołaja w Elblągu. Obsługę zwiedzających zapewnia Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Wstęp na taras jest odpłatny – za bilet normalny zapłacimy 20 zł, a za ulgowy – 10 zł. Dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny. Wieża udostępniana jest w dniach: wtorek – piątek, w godzinach: 10.00 – 17.00, sobota, w godzinach: 10.00 – 14.00, niedziela, w godzinach: 14.00 – 17.00. Ostatnie wejście możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem. W poniedziałki wieża jest nieczynna. Historia katedry św. Mikołaja sięga pierwszej połowy XIII wieku. Na przestrzeni lat obiekt był wielokrotnie rozbudowywany czy odbudowywany po pożarze, a następnie po zniszczeniach II wojny światowej. Jest to jedna z najwyższych świątyń w Polsce – wysokość wieży wynosi 97 m. Wprawdzie taras widokowy jest zlokalizowany nieco niżej – na wysokości 67,08 – jednak mimo to zapewnia niezapomniany widok na całe miasto i okolice. Dotarcie do niego wymaga pokonania 365 schodów, dlatego wybierając się na wieżę warto zaopatrzyć się w wygodne obuwie.

