Pola Nadziei: To były naprawdę intensywne dni 

- Wspaniale jest widzieć, jak wielu wolontariuszy jest z nami – pisze Hospicjum Elbląskie, podsumowując weekendową akcję Pola Nadziei. Kwesta odbywała się w marketach i parafiach w Elblągu i regionie. Finał akcji już 17 maja podczas VII Biegu i Marszu Nadziei w Bażantarni, na który cały czas trwają zapisy.

Przez cały weekend wolontariuszy Hospicjum Elbląskiego można było spotkać w markecie Leclerc, Kaufland i Centrum Handlowym Ogrody. W akcje włączyły się parafie z Elbląga, Pasłęka, Zielonki Pasłęckiej, Drulit, Rogajn, Gronowa Elbląskiego i Fiszewa. W Elblągu 14 przedszkoli, dwa żłobki, 26 szkół i placówek szkolno-wychowawczych i filia Kostka Biblioteki Elbląskiej. W Pasłęku – urzędnicy, szkoły, przedszkola oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej.

Medal i koszulkę otrzyma każdy uczestnik VII Elbląskiego Biegu i Marszu Nadziei

- To były naprawdę intensywne dni. I możemy powiedzieć jedno: wspaniale jest widzieć, jak wielu wolontariuszy jest z nami. Bo za tą akcją stoją ludzie. Setki ludzi i ich piękne serca. Jesteśmy wdzięczni za każdą rozmowę, każdy uśmiech i każdą złotówkę wrzuconą do puszki – napisało w podziękowaniach Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

To nie koniec Pól Nadziei. Wiele szkół i przedszkoli ma zaplanowane kiermasze, małe biegi nadziei, a finałem będzie VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei – połączony z piknikiem rodzinnym – który odbędzie się 17 maja w Bażantarni. Na listach startowych już prawie 300 osób. Jest już gotowy projekt medalu i koszulki, które otrzyma każdy uczestnik VII Elbląskiego Biegu i Marszu Nadziei.

Zapisy trwają do 12 maja pod linkiem. Organizatorzy ze względu na duże zainteresowanie zwiększyli limit uczestników z 300 do 350 osób.