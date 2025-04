Nasza sonda. Kogo poprzesz w wyborach na prezydenta RP

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 13 kandydatów na prezydenta RP. Odmówiła rejestracji kandydatur czterech osób z powodu zbyt dużej liczby „martwych dusz” na listach z podpisami. Kogo poprą elblążanie w głosowaniu 18 maja? Przekonamy się za miesiąc, a my już dzisiaj zachęcamy Czytelników do wyrażenia swojej opinii w naszej sondzie.

Sonda portElu potrwa do czwartku, 15 maja, do godz. 23. Jej wyniki podsumujemy w piątek, 16 maja, w ostatni dzień kampanii wyborczej. Głosować w sondzie można po zalogowaniu do konta w naszym serwisie, które było założone przed 16 kwietnia 2025 roku. Taką zasadę wprowadzamy przy każdej wyborczej sondzie portElu, by ograniczyć ryzyko manipulacji wynikami. Przypominamy też, że głosowanie Czytelników jest anonimowe i nie jest profesjonalnym sondażem wyborczym.

18 maja każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania, na której będzie trzynaście nazwisk. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów, których prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Artur Bartoszewicz - 51 lat, mieszkaniec Warszawy, wykształcenie wyższe, nauczyciel akademicki pracujący w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Magdalena Biejat - 43 lata, mieszkanka Warszawy, wykształcenie wyższe, senatorka RP

Grzegorz Braun - 58 lat, mieszkaniec Rzeszowa, wykształcenie wyższe, poseł do Parlamentu Europejskiego

Szymon Hołownia - 48 lat, mieszkaniec Otwocka, wykształcenie średnie, marszałek Sejmu RP

Marek Jakubiak - 66 lat, mieszkaniec Warszawy, wykształcenie średnie, poseł na Sejm RP

Maciej Maciak, 54 lata, mieszkaniec Włocławka, wykształcenie średnie, dziennikarz portalu Włocławek

Sławomir Mentzen, 38 lat, mieszkaniec Torunia, wykształcenie wyższe, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Mentzen

Karol Nawrocki, 42 lata, mieszkaniec Gdańska, wykształcenie wyższe, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Joanna Senyszyn, 76 lat, mieszkanka Warszawy, wykształcenie wyższe, dziennikarka w Tygodniku Fakty po Mitach

Krzysztof Stanowski, 42 lata, mieszkaniec Wilczej Góry, wykształcenie średnie, dziennikarz w Kanale Zero

Rafał Trzaskowski, 53 lata, mieszkaniec Warszawy, wykształcenie wyższe, prezydent Warszawy

Marek Woch, 46 lat, mieszkaniec Kąkolewnicy, prawnik z KRP Kancelaria Rzecznika Przedsiębiorców Prosta Spółka Akcyjna

Adrian Zandberg, 45 lat, mieszkaniec Warszawy, wykształcenie wyższe, poseł na Sejm

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji czterech kandydatów: Dawida Jackiewicza, Wiesława Lewickiego, Romualda Starosielca i Pawła Tanajno. Po weryfikacji ich list z podpisami okazało się, że było na nich wiele „martwych dusz”, co spowodowało że ważna liczba podpisów była mniejsza niż wymagane przez kodeks wyborczy 100 tysięcy. Romuald Starosielec odwołał się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego, który 16 kwietnia odwołanie odrzucił. Decyzja jest ostateczna.