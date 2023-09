„Artysta i jego dzieło” na zdjęciach Marka Szymańskiego

W czwartek, 5 października, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na wernisaż wystawy fotografii Marka Szymańskiego pt. „Artysta i jego dzieło”. Na zdjęciach portretowych będzie można odnaleźć znane twarze ze świata sztuki. Wstęp wolny.

Marek Szymański prezentuje na niej fotografie blisko pięćdziesięciu artystów, wśród nich znajdują się niestety także wielcy „nieobecni”, tj. Magdalena Abakanowicz czy Edward Dwurnik. Wśród artystów na zdjęciach są też Katarzyna Kozyra, Leon Tarasewicz, Maciej Duchowski, Wojciech Fangor, Janusz Kapusta, Xawery Wolski i inni. Twórcy reprezentują różne dyscypliny i techniki z zakresu sztuk plastycznych takie jak: malarstwo, rzeźba, ceramika, grafika, kolaż czy tkanina. Na wielu zdjęciach artyści zostali ujęci podczas pracy twórczej lub ze swoimi pracami.

Marek Szymański od półwiecza wykonuje zawód fotoreportera. Z aparatem w dłoni – nieodłącznym atrybutem swych zawodowych zmagań, kontynuuje chlubne tradycje rodzinne (jego ojciec był znanym warszawskim fotoreporterem). Przez niemal dwie dekady

(1974–1993), jako fotograf prasowy związany był ze „Światem Młodych” – harcerską gazetą nastolatków, wielkonakładowym, o szerokiej popularności pismem skierowanym do młodzieży, które – co podkreśla – przedłużyło mu młodość. Kolejne lata pracy spędził w zespole redakcyjnym tygodnika „Kobieta i Życie” (1994–1999), gdzie swoje fotoreportaże dedykował głównie tematyce społecznej. Okrzepł i „wydoroślał” w wykonywanej profesji, znacznie poszerzając obszar doświadczeń. Za mistrzów swych obrał niedoścignione wzorce fotografii prasowej: Andrzeja Baturo, Leopolda Dzikowskiego, Sławka Biegańskiego. Pierwszy dziesiątek lat nowego stulecia przyniósł współpracę z poczytnymi na rynku prasowym kolorowymi magazynami; swe materiały publikował na łamach „Pani”, „Vivy”, „Kobiety i Życie”, „Przyjaciółki”, „Olivii”. Fotografował popularnych aktorów, ludzi mediów, ulubieńców publiczności, gwiazdy telewizyjnych programów. Sesje zdjęciowe odbywały się w domowym zaciszu prezentowanych bohaterów, co pozwalało na uchwycenie klimatu prywatności, którego pozbawiała praca w warunkach studyjnych.

Osobną domeną jego zainteresowań jest fotografowanie wnętrz, które ukazują się w designerskich tytułach, m.in. w „Werandzie”, „4 Kątach”, „Villi”, „Elle Decoration”, „Moim Mieszkaniu”. Jego „home stories” – portrety ludzi we wnętrzach i najbliższych otoczeniu, prezentował w szerokim wydaniu magazyn ilustrowany „Sielskie Życie – siła tradycji, piękno natury”. Zdjęcia jego autorstwa ilustrują pozycje książkowe, encyklopedyczne i albumowe: Gwiazdozbiór estrady polskiej; Samotny żeglarz; Encyklopedia Warszawy PWN; Optymistki; Nowe oblicza polskiego dworu; Najpiękniejsze polskie wille. Znalazły się także na okładkach płyt tak znanych gwiazd polskiej estrady, jak Krzysztof Krawczyk, Muniek Staszczyk, Witold Paszt, Jacek Borkowski. Jemu zawierzyły swoje wizerunki znane kobiety polskiego filmu i estrady, reżyserki, tancerki, wybitne lektorki i dziennikarki. To jego zdjęcia anonsują na okładkach opowieści o ich fascynującym, ale często zawiłym życiu; do takich publikacji należą: „Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam”; „Na huśtawce. Fascynujące życie Magdaleny Piekorz, Krystyny Czubówny, Małgorzaty Potockiej, Krystyny Mazurówny i Ludmiły Zamojskiej”.

W latach 2011–2013 zrealizował autorski projekt „Indywidualności malarstwa, rzeźby, tkaniny”, którego premierowy pokaz odbył się w przestrzeni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jako wydarzenie towarzyszące inauguracji roku akademickiego 2013/2014. Wystawa objęła 44 artystów najwyższej miary, klasyków naszej współczesności, twórców rodzimej awangardy, którzy swymi dokonaniami weszli do annałów historii sztuki powojennej. Z dzisiejszej perspektywy realizacja tego zadania nosi już historyczny rys – dziesięciorga z grona fotografowanych artystów nie ma już wśród nas. W minionym – 2022 roku, w atmosferze pozbawionej pandemicznej fobii, poważył się na kontynuację tego projektu. Przed jego obiektywem znalazło się kolejnych 29 twórców – reprezentantów różnych, często odległych od siebie, dziedzin sztuk plastycznych. Owocem tych starań jest niniejsza wystawa zatytułowana „Artysta i dzieło”. Jej autor w swojej długiej i obfitującej w różne doświadczenia praktyce zawodowej, ma na swym koncie kilka wystaw indywidualnych oraz udział w wielu pokazach zbiorowych. 45-lecie swej pracy twórczej podsumował ekspozycją „Zatrzymany czas” w warszawskim Promie Kultury, która następnie uświetniła Wojnowski Festiwal Fotografii. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W zmaganiach branżowych, został m.in. laureatem III nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej. Jego zdjęcie znalazło się w katalogu World Press Photo.

Wystawę będzie można oglądać do końca października w godzinach pracy Biblioteki Elbląskiej.