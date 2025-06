W poniedziałek rusza nowy park wodny. Ile za wstęp

Nowy Park Wodny Dolinka zostanie otwarty w poniedziałek, 30 czerwca o godz. 12. Właśnie poznaliśmy ceny biletów i zasady korzystania z kąpieliska.

- W dniu otwarcia będzie można skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji: zumby w wodzie, aqua fitnessu, zręcznościowych i ruchowych zabaw dla najmłodszych w wodzie, strefy animacji, w której nie zabraknie ulubionych brokatowych tatuaży, kolorowanek i plecionych warkoczyków. Przed zbliżającymi się wakacjami będzie można otrzymać cenne wskazówki z pierwszej pomocy. Dla tych, którzy pragną chwili wytchnienia, przygotowana zostanie specjalna strefa relaksu z wygodnymi leżakami i parasolami, w której będzie można się odprężyć i cieszyć letnim słońcem. Dodatkowo od godziny 15:00 DJ zadba o muzyczną oprawę wydarzenia, zapewniając świetną zabawę i niezapomniane chwile dla wszystkich uczestników – informuje MOSiR.

Co składa się na Park Wodny Dolinka?

Park Wodny Dolinka składa się z trzech stref: wodnej, rekreacyjno-sportowej oraz gastronomicznej. Niecki basenowe zostały zaprojektowane z myślą o różnych grupach wiekowych i potrzebach użytkowników. W strefie wodnej będzie można skorzystać z dużego, odkrytego basenu o głębokości od 1,2 do 1,8 m. Są tu trzy tory pływackie oraz pięć zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, w tym ślizgawka pontonowa. W pobliżu dostępne są także brodziki dla najmłodszych. Dodatkową atrakcją kompleksu jest rwąca rzeka.

- Najmłodsi będą mogli skorzystać również z placu zabaw. W strefie sportowej i rekreacyjnej na użytkowników będą czekać boiska do siatkówki plażowej, kometki, a także obszerne tereny zielone, które staną się idealnym miejscem do wypoczynku. Na terenie Parku Wodnego Dolinka znajdziemy również dwie strefy gastronomiczne: foodtruck z przekąskami i napojami oraz restauracje na tarasie kompleksu, nowoczesne zaplecze sanitarne i technologiczne oraz rozbudowany parking - informuje MOSiR. - W Parku Wodnym Dolinka, podobnie jak w całej Polsce w odkrytych kompleksach basenowych, wejścia są całodniowe. Dodatkowo wprowadzone są bilety popołudniowe, z których można korzystać codziennie po godz. 16 w korzystnej cenie. To idealna opcja dla osób, które po pracy będą chciały skorzystać z obiektu.

Cennik biletów

Bilet ulgowy – poniedziałek-piątek 19 zł/dzień; sobota, niedziela i święta – 25 zł/dzień

Bilet ulgowy z Elbląską Kartą Dużej Rodziny – poniedziałek-piątek 11 zł/dzień; sobota, niedziela i święta – 15 zł/dzień

Bilet normalny – poniedziałek-piątek 30 zł/dzień; sobota, niedziela i święta – 35 zł/dzień

Bilet normalny z Elbląską Kartą Dużej Rodziny – poniedziałek-piątek 18 zł/dzień; sobota, niedziela i święta – 21 zł/dzień

Bilet rodzinny 1 dorosły + 2 dzieci – poniedziałek-piątek - 62 zł; sobota, niedziela i święta – 80 zł/dzień

Bilet rodzinny 2 dorosłych + 1 dziecko – poniedziałek-piątek - 72 zł, sobota, niedziela i święta – 90 zł/dzień

Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny

Dodatkowo przewidywane są liczne ulgi m.in. dla rodzin z dziećmi, honorowych dawców krwi, osób z niepełnosprawnościami oraz wejścia grupowe. Honorowana jest także karta MultiSport z dopłatą. Szczegóły (również dotyczące zniżek na bilety po godz. 16) w cenniku na stronie MOSiR.

- Zachęcamy również do skorzystania z karnetów, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych bonusów i dają możliwość korzystania z innych obiektów MOSiR Elbląg - dodaje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W kompleksie znajdują się dwa wejścia, oba od strony ul. Moniuszki, jedno przed budynkiem CRW wzdłuż boisk, oraz drugie za budynkiem. Przy wejściach znajdują się kasy z obsługą oraz biletomaty - informuje MOSiR.

- Mamy nadzieję, że Park Wodny Dolinka stanie się ulubionym punktem letniego wypoczynku elblążan i gości z całego regionu. Zapraszamy na otwarcie i korzystanie z kąpieliska przez całe wakacje.

Godziny otwarcia

Przypomnijmy, że inwestycja kosztowała 90 mln zł, z czego 65 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Obiekt będzie czynny w godz. 9-20, najprawdopodobniej do połowy września, jeśli pogoda pozwoli. Bilety są całodniowe, z tym że wyjście poza teren obiektu oznacza, że trzeba będzie kupić nowy bilet. Z naszych informacji wynika, że jednocześnie z obiektu będzie mogło korzystać do 1500 osób. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ta liczba może się zwiększyć, jeśli okaże się, że zainteresowanie będzie duże, a zwiększenie limitu nie sprawi, że ucierpi komfort użytkowników.