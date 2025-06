„Na żywo ten basen naprawdę robi wrażenie”

W ciągu pierwszych 30 minut po otwarciu parku wodnego Dolinka z jego atrakcji skorzystało ponad 140 osób. – Na zdjęciach nie wyglądało, że ten kompleks jest taki duży. Wrażenia jak najbardziej pozytywne – mówili nam mieszkańcy tuż po skorzystaniu z pierwszych atrakcji. Wkrótce więcej zdjęć.

Pierwsi klienci Parku Wodnego Dolinka ustawili się w kolejce po bilety kilkadziesiąt minut przed otwarciem. O godz. 12 ruszyły kasy od strony ul Moniuszki i Kościuszki i nowe kąpielisko stanęło przed mieszkańcami otworem. Jakie pierwsze wrażenia?

- Bardzo mi się podoba, lepiej niż nad morzem. Przed chwilą wnuczkę mi powiedziała, że więcej tu atrakcji. Bardzo dużo luzu, leżaków, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Tyle ludzi weszło, a tłoku nie widać – mówi pani Danuta z Elbląga.

- Całkiem spoko, robi wrażenie, zobaczymy, co będzie dalej. Jedyny minus, że trzeba mieć przy sobie kluczyk od szafki. Na krytym są opaski, a z kluczykiem nie ma co zrobić, łatwo go zgubić – mówi kolejny z klientów Parku Wodnego Dolinka, który przyszedł z trzema córkami.

- Jest super. Wszyscy pisali i mówili, że malutkie, a naprawdę jest ekstra. Jesteśmy z Bydgoszczy i nie mamy tam takiego miejsca, mimo że nasze miasto liczy 300 tys. ludzi. Przyjechaliśmy do Elbląga na wakacje do mojego partnera i jesteśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni – mówi pani Kamila, która przyszła na basen z dwójką dzieci.

Godzinę przed otwarciem kąpieliska dla mieszkańców odbyła się prezentacja obiektu dla mediów i zaproszonych gości. Jako pierwsi przetestowali dzisiaj Dolinkę pływacy z trzech elbląskich klubów pływackich. - Zjeżdżalnie bardzo fajnie. Przetestowałam już niebieską, teraz idę na zieloną. Szybko się zjeżdża – przyznaje Wiktoria, jedna z pływaczek.

(fot. RG)

Przypomnijmy, że inwestycja kosztowała ponad 90 mln złotych, z czego 65 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

- Przed otwarciem oceniano ten obiekt z lotu ptaka, bo takie zdjęcia się pojawiały. Myślę, że perspektywa się zmienia, gdy się jest w środku. Wszystkich serdecznie zapraszam do tego, by przyszli, zobaczyli i skorzystali. Czekam na opinie – powiedział nam Michał Missan, prezydent Elbląga podczas otwarcia obiektu. – Szukam środków, by zrealizować ostatnią część Dolinki – bo mamy park, basen kryty, teraz odkryty, zostaje nam zbiornik retencyjny, na którym dopuścimy uprawianie sportów wodnych typu rower czy kajak wraz z infrastrukturą do plażowania. To dopełni obraz. A dzisiaj jesteśmy w pięknym miejscu, które przystaje do XXI wieku i jak na wielkość Elbląga myślę, że jest to inwestycja udana – dodał.

- Jestem bardzo zadowolony, bo realizujemy w mieście kolejne niełatwe inwestycje. Basen ten, który pamiętam z dzieciństwa, napełniany wodą z Kumieli, to już jest historia, to nie te czasy. Musiało być coś nowego – mówił obecny na otwarciu obiektu Witold Wróblewski, prezydent Elblaga w latach 2014-2020, za którego rządów rozpoczęto inwestycję i pozyskano dofinansowanie. - Dobrze, że uzyskaliśmy z Polskiego Ładu dofinansowanie i dzisiaj mamy bardzo nowoczesną część do kąpania. Począwszy od dzieci, kończąc na seniorach, każdy sobie coś tu odpowiedniego znajdzie. Jeśli prezydent Michał Missan pociągnie do końca tę koncepcje, czyli zbiornik w drugiej części do celów rekreacyjnych, rowerów wodnych, kajaków, to nic lepszego się nie znajdzie. Dla mieszkańców i gości będzie to magnes – dodał.

Park Wodny Dolinka zbudowała na zlecenie miasta firma Strabag, której zajęło to niecałe 18 miesięcy.

- Kiedy zaczynaliśmy, nie sprzyjała nam pogoda. Słaba zima utrudniała budowę nasypu i to wysokości do 5 m. Grzęźliśmy w błocie. Poza tym nie działo się na budowie nic nadzwyczajnego. W Elblągu dział inwestycji, ci ludzie którzy nadzorowali naszą pracę, świetnie z nami współpracowali. I to ułatwiało procesy. Im zależało, oni wiedzieli, że nam zależy i to się udało – mówi Krzysztof Kaliniewicz, kierownik projektu, dodając że do realizacji inwestycji zużyto między innymi 250 ton stali i ponad 5 tys. metrów sześć. betonu.

W ciągu pierwszych 30 minut bilety do Parku Wodnego Dolinka kupiło ponad 140 osób. Jednocześnie może tu przebywać do 1500 osób, choć miejsca starczy i dla dwóch tysięcy. Obiekt jest czynny codziennie od godz. 9 do 20. Cennik znajdziecie tutaj.