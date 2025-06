Koncerty wrócą na Wyspę Spichrzów

Dlaczego Dni Elbląga nie zorganizowano na Wyspie Spichrzów, byłoby więcej miejsca. A tak na koncertach gwiazd było po prostu ciasno – zwracają uwagę Czytelnicy. Władze miasta w odpowiedzi zapewniają, że Dni Elbląga wrócą na Wyspę Spichrzów. Wydały w tej sprawie oświadczenie, które publikujemy poniżej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wydarzeniami kulturalnymi i dużymi koncertami w naszym mieście, samorząd Elbląga pragnie zapewnić mieszkanki i mieszkańców, że rozwój infrastruktury sprzyjającej kulturze i rozrywce, uwzględniającej ich komfort i bezpieczeństwo, jest jednym z priorytetów działań władz miasta.

Wielotysięczna frekwencja podczas koncertów w ramach Dni Elbląga cieszy i pokazuje, jak silna i aktywna jest społeczność naszego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że Plac Katedralny – choć malowniczy i historyczny – ma swoje ograniczenia przestrzenne. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym już w 2020 roku, przewidzieliśmy na Wyspie Spichrzów duży obszar z przeznaczeniem na sport i rekreację oraz inne związane z nimi funkcjonalne usługi. Pomysł i plan na funkcjonalność tego obszaru jest nadal aktualny. To teren, który – mimo intensywnych inwestycji – nie traci swojego publicznego charakteru i już w lipcu, po raz kolejny, będzie koncertową areną w ramach „Lata z Radiem i Telewizją Polską”.

To dopiero początek. W ramach dalszego etapu rewitalizacji tego obszaru, planujemy zachowanie przyjaznej i otwartej przestrzeni z towarzyszącą zielenią, która – jako wielofunkcyjny teren miejski – będzie służyć zarówno koncertom, wydarzeniom sportowym, jak i inicjatywom społecznym. Powstające tam parkingi, w trakcie organizowanych wydarzeń będą naturalnym zapleczem logistycznym dla tworzonych stref aktywności, które towarzyszą takim imprezom.

Duże wydarzenia kulturalne i sportowe, które odbywają się w samym sercu Starego Miastu lub w jego obrębie, przyczyniają się również do wspierania całej branży HoReCa (hotelarsko-restauracyjno-cateringowej - red.), która oferuje swoje usługi zarówno mieszkańcom jak i turystom, dlatego ta przestrzeń do organizacji koncertów plenerowych w obrębie Starego Miasta jest niezbędna. Natomiast teren Wyspy Spichrzów jest najlepszą lokalizacją do organizacji przyszłych koncertów m.in. ramach kolejnych edycji Dni Elbląga.

Przypomnijmy, że Lato z Radiem i Telewizją Polską odbywa się w 9 polskich miastach. Elbląg po raz kolejny znalazł się na trasie tej imprezy. 12 lipca w naszym mieście poza koncertami będą również obecne ekipy telewizyjne „Pytania na Śniadanie” oraz TVP Info, a także dziennikarze Polskiego Radia.