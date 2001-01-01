Botaniczna rama w Bibliotece Elbląskiej

W poniedziałek, 18 sierpnia, o godz. 12:00 w ramach współpracy ze Szkołą Policealną Cosinus w Bibliotece Elbląskiej odbędą się wyjątkowe warsztaty tworzenia obrazów z suszonych kwiatów dla osób dorosłych. To będzie prawdziwa uczta dla zmysłów i okazja, by wyrazić swoją kreatywność w naturalnym stylu. Zapraszamy! Obowiązują zapisy.

Chcesz stworzyć coś pięknego, co zostanie z Tobą na długo? Zgłoś się na warsztaty! Weźmiesz udział w kreatywnych zajęciach, w miłym towarzystwie i pod okiem doświadczonego instruktora z Cosinus Elbląg.

Warsztaty odbędą się pod namiotem na dziedzińcu bibliotecznym (ul. św. Ducha 3-7). Potrwają około 3 h.

Zapisy:

Telefon: 510 784 518

Mail: elblag@cosinus.pl

Uwaga: liczba miejsc ograniczona! Obowiązuje kolejność zgłoszeń.