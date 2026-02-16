Dzień w Hogwarcie z Cyberiadą

Już 21 lutego magia zagości w Cyberiadzie – filii bibliotecznej przy ul. Hetmańskiej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w quizie z wiedzy o uniwersum Harry'ego Pottera. Obowiązują zapisy.

Zima nie odpuszcza, więc czemu by nie przenieść się na chwilę do Hogwartu? Jeśli jesteś fanem magicznego uniwersum, koniecznie wybierz się do Cyberiady, która w sobotę, 21 lutego zamieni się w Hogwart. Oprócz quizu, będziemy też tworzyć różdżki – zapowiada i zaprasza Monika Konkel z Cyberiady, wielbicielka cyklu powieści fantasy autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling.

Czas trwania: 1,5 h

Spotkanie odbędzie się w godz. 12:00-13:30

Zapisy pod numerem tel. (55) 611 00 66