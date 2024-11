„Epitaph...45 Sted & Bruno”. Poetycki koncert Marka Gałązki w bibliotece

W czwartek, 5 grudnia o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na koncert performance w wykonaniu Marka Gałązki pt. „Epitaph...45 Sted & Bruno. 45 lat od odejścia na polanę całej jaskrawości Edwarda Stachury i Ryszarda Milczewskiego Bruno”. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać w Centrum Obsługi Czytelnika biblioteki głównej od dn. 25 listopada.

Podczas koncertu będzie można wysłuchać piosenek z tekstami Edwarda Stachury, pieśni na kanwie tekstów Ryszarda Milczewskiego „Bruno” oraz piosenek autorskich Marka Gałązki.

Marek Gałązka – nazywany „ostatnim hipisem PRL wśród Bardów”. Ur. 17.02.1954 r. w Szczecinie, gdzie spędza dzieciństwo na Marymoncie do 5. roku życia. Później przenosi się do garnizonowo-robotniczego miasta na Pomorzu (ojciec był podoficerem zawodowym): Grudziądza, gdzie spędza młodość, kończy LO I i w 1968 r. po przejeździe radzieckich czołgów i polskich na inwazję CSRS staje się definitywnie pacyfistą i dołącza do tworzącego się Ruchu hipisowskiego w mieście. Ideom Ruchu Pokój – Miłość – Wolność pozostaje wierny do dziś, stąd wybór twórczości Edwarda Stachury za guru swojej twórczości. Uniwersytet im. B.B. (:”Brigitte Bardot”) na wydziale filozoficzno-historycznym, pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej (dzisiaj Animacja Kultury) kończy w 1978 roku we Wrocławiu Mekce Ruchu hipisowskiego w PRL i sztuki niezależnej, wywodzącej się z OFF. Ostatecznie na scenie, jako twórca, artysta, animator i menedżer kultury zadebiutował w Olecku mieście, które wybrał, po omacku, na ślepo stukając w mapę Polski, Tam zaczyna pracę zawodową, jako instruktor d/s. Teatru. Tworzy „Teatr agt”, z którym debiutuje 24 marca 1979 roku (równo 4 miesiące przed śmiercią poety Edwarda Stachury), spektaklem do Jego poezji i piosenek pt. „Wędrowanie”, z którym odnosi wiele sukcesów na Festiwalach teatralnych w Polsce. W końcu przełamuje swoją niechęć do występów publicznych i od tego momentu pojawia się publicznie na scenie, mimo że do tekstów Stachury układał i wykonywał Jego Piosenki od 1972 r. „Bard” (nie lubi tego określenia, podobnie, jak poezja śpiewana, kraina łagodności, piosenka autorska, aktorska, literacka, itp...Sytuuje się, jak tradycja, np. anglosaska i zachodnia, „przyznaje” w tzw. muzyce rozrywkowej; folk - rockowej), gitarzysta, ceniony wykonawca i kompozytor piosenek do słów Edwarda Stachury i własnych. Jest autorem wielu artystycznych programów poświęconych temu poecie. Założyciel Grupy Balladowej „Po drodze” (1980-2000), z którą otrzymał Główną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na Festiwalu „Śpiewajmy poezję” Olsztyn 1981r. Gałązka na swoim koncie ma 7 oficjalnych wydawnictw fonograficznych w ramach których współpracował m. in. w 2 przedostatnich z Tymonem Tymańskim. Ostatnio wydał zupełnie autorską samodzielną płytę, nagraną z grupą bardzo młodych, zdolnych muzyków, również w formacie winylowym pt. „Pistolet w dłoni Ojca” (zapis ostatnich dwóch lat swojego życia). Był twórcą off-owych grup teatralnych i reżyserem spektakli, a także autorem muzyki i wykonawcą w spektaklach Teatru Adekwatnego w W-wie i Teatru Współczesnego w Szczecinie. Przez wiele lat sprawował funkcję dyrektora Festiwalu Przystanek Olecko (1994-2007), którego był pomysłodawcą. Jest autorem Europejskich Spotkań Bardów – SOPOT BARDS MEETING 2008 w Operze Leśnej w Sopocie. Ponadto występował we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Luksemburgu, Bułgarii, Węgrzech i na Litwie, a także w Grodnie i Mińsku na Białorusi wraz z dysydenckimi twórcami. Laureat wielu nagród w dziedzinie kultury przyznanych przez Ministra Kultury i Sztuki m. in Animatora Kultury w 2000 r. i Medalu Gloria Artis w 2007 r. . Jako doświadczony animator kultury współpracował w latach 2008-12 przy budowie nowej Państwowej Galerii Sztuki, w której zrealizował kilka b. interesujących projektów, a także przy budowie najnowocześniejszego Domu Kultury w Polsce w Suwałkach, którego później został w-ce dyrektorem d/s. programowo-artystycznych.

Nadal mimo swojego zjazdu z 66. na 67. Route, jako emerytowany animator kultury, aktywny zawodowo, szczególnie w małych społecznościach lokalnych na Północy Polski – Mazurach Garbatych. Nie zaprzestał pracy twórczej w kooperacji z angielskimi przyjaciółmi. Właśnie kończy ostatni program płytowy pt. „WĘDROWANIE”, jako MAREK GAŁĄZKA & his TEAM. Piosenki, pieśni na płycie mówią o samotności, wolnym wyborze, wędrowaniu po „pobokach” życia oraz oczekiwaniu na nadejście Mesjasza. Ma bardzo egzystencjalistyczny wymiar, inspirowany autorami książek, spektakli i filmów opisujących i umiejscawiających swoją twórczość w tym obszarze życia. Dlatego do dzisiaj muzyka Gałązki ciągle nawiązuje do korzeni Ruchu Flower Power i muzyki psychodelicznej z przełomu lat 60/70. Nadal przyświecają mu główne hasła RUCHU: PEACE – LOVE – FREEDOM oraz wzięta ze wszystkich religii świata: WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ.

Działanie realizowane w ramach projektu „Magiczne krajobrazy” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego 2024.