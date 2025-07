To ma być szybka budowa

Ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych, cztery kondygnacje. Przy budynku D Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zostanie wybudowane skrzydło na potrzeby chorych na raka. Termin bardzo krótki, bo tylko do maja przyszłego roku.

Szpital Wojewódzki w Elblągu realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozwój opieki onkologicznej”. Dziś (14 lipca) podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie skrzydła w budynku D (budynek z wejściem do szpitala) na potrzeby świadczeń onkologicznych.

- Będą tam głównie poradnie onkologiczne różnego typu: neurochirurgiczna, urologiczna, chirurgii szczękowej, pracownie endoskopowe, kompleks Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej – mówiła Elżbieta Gelert, dyrektor szpitala wojewódzkiego.

- Zadanie jest bardzo wymagające, szczególnie ze względu na termin. Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Gdybyśmy nie byli przekonani, że zdążymy, to nie podjęlibyśmy się tego zadania – dodał Antoni Klecha z Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka”, jednego z partnerów konsorcjum wykonującego inwestycję. – Mamy na to plan. Ale mamy też świadomość, że ten termin bardzo krótki.

Wykonawcy sądzą, że na plac budowy wejdą na przełomie sierpnia i września. Inwestycję realizować będzie konsorcjum dwóch elbląskich firm Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka”.

fot. Sebastian Malicki

Nowy budynek przeznaczony dla onkologii i ma pozwolić na wykonywanie większej ilości świadczeń. W planach jest otwarcie kolejnej poradni. Jakiej? Tego dyrektor szpitala Elżbieta Gelert nie chciała zdradzić.

Inwestycja może wiązać się z nieznacznym zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych przy szpitalu. Inwestycja ma kosztować 44 mln zł. To część większego projektu pn. „Modernizacja i rozwój opieki onkologicznej” o wartości 90,6 mln zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to 80 mln zł, wkład własny szpitala 10,6 mln zł.

W ramach projektu oprócz budowy „skrzydła onkologicznego” zakupione zostaną m. in. dwa roboty (jeden na blok operacyjny do zabiegów onkologicznych; drugi do apteki) oraz sprzęt medyczny na blok.