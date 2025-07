Blind Box wraca z Can’t Go Back

Elbląska formacja Blind Box niedawno opublikowała nowy teledysk, tym razem do utworu Can’t Go Back. Wideo promuje pierwszy album muzyków Songs wydany pod koniec zeszłego roku.

Od lewej Bartek, Oskar i Łukasz. Fot. arch. zespołu - Can't Go Back to piosenka zamykajaca naszą płytę wydaną w listopadzie ubiegłego roku na 10-lecie Blind Box. Znalazło się na niej 11 piosenek ułożonych chronologicznie od powstania zespołu do teraz - podkreśla Bartek Michalczyk z Blind Box. Piosenka jest utrzymana w nieco "imprezowej" stylistyce, choć tekst wcale nie jest o sprawach przyjemnych. Przez cały utwór słyszymy o nadchodzącej rozłące, o pięknych chwilach, które za moment staną sie wspomnieniami, za ktorymi będziemy tęsknić, oraz o tym, że to, co już było, trzeba zostawić za sobą i iść dalej. Każdy oczywiście zrozumie tekst po swojemu, nie chcemy nakładać na słuchacza obowiązku rozumienia tekstu w określony sposób - podkreśla nasz rozmówca.

Teledysk powstał wspólnie z innym z klipem do płyty - Beg Me.

- W naszej opinii to najlepsze jakościowo teledyski, jakie do tej pory stworzyliśmy, co pokazuje stały progres w rozwoju naszego zespołu. Klimat scenerii to lata 80-te, co ma nawiązywać do dawnych wspomnień, za jakimi tęsknimy. Oczywiście żaden z nas nie żył w tamtych latach, jest to jedynie symboliczne nawiązanie do treści, jaką niesie za sobą tekst Can't Go Back - dodaje Bartek Michalczyk.

Nowy teledysk opublikowany na YouTube dołączamy do materiału. Zespół tworzą Oskar Pałasz, Łukasz Adamkiewicz i Bartek Michalczyk. Blind Box znajdziesz m. in. na Instagramie, album Songs jest dostępny na popularnych platformach streamingowych, m. in. na YouTube.