Gałczyński. Kanarek w klatce. Spotkanie z Mariuszem Urbankiem

27 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Mariuszem Urbankiem wokół jego najnowszej książki „Gałczyński. Kanarek w klatce”. Rozmowę poprowadzi Krystyna Rybicka.

Mariusz Urbanek jest autorem licznych biografii poświęconych wybitnym postaciom polskiej kultury, literatury i nauki. W swoich książkach przybliżał już m.in. sylwetki Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Władysława Broniewskiego, Leopolda Tyrmanda, Jerzego Waldorffa i Stefana Kisielewskiego, a także historię lwowskiej szkoły matematycznej. Jego bohaterowie to postaci niejednoznaczne, których życiorysy często okazują się równie fascynujące jak ich dokonania.

Kim był Konstanty Ildefons Gałczyński? Poeta niepokorny, błyskotliwy, pełen sprzeczności, twórca świata poetyckiej wyobraźni, absurdu i niezwykłego humoru. Wokół jego biografii narosło wiele legend, nie zawsze sprawiedliwych. Był oskarżany o pijaństwo, awanturnictwo i brak ideowej dyscypliny, a jego twórczość próbowano podporządkować wymogom socrealizmu.

W książce „Gałczyński. Kanarek w klatce” Mariusz Urbanek przygląda się poecie bez uprzedzeń i uproszczeń. Pokazuje człowieka, który mimo życiowych zawirowań i politycznych nacisków pozostawił po sobie imponujący dorobek: setki wierszy, poematy, „Zieloną Gęś”, „Listy z fiołkiem” i przekłady. Tytułowy kanarek staje się symbolem poetyckiej wolności, której nie sposób zamknąć w klatce narzuconych reguł.

Podczas spotkania porozmawiamy o Gałczyńskim – jego życiu, twórczości, trudnych wyborach i miejscu w polskiej literaturze. Będzie to okazja, by spojrzeć na jednego z najbardziej oryginalnych poetów XX wieku z nowej perspektywy.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.