Na co Elbląg wyda pieniądze w 2027?

1,25 mld zł po stronie dochodów i 1,4 mld zł po stronie wydatków – tak w wielkim skrócie prezentuje się finansowy plan dla Elbląga na 2027 rok. Dokument trafił właśnie do radnych, a już 23 listopada odbędzie się debata budżetowa.

Deficyt budżetowy (152 mln zł) ma zostać pokryty zaciągniętej pożyczki (141 mln zł), środkami z lokat (10 mln zł) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących (770 tys. zł). Rok 2027 rokiem będzie kolejnym rokiem wzrostu budżetowego naszego miasta.

Planowany deficyt jest prognozą, co oznacza, że jego wysokość może się zmienić. Jednym z elementów wpływających na jego wysokość jest możliwość pozyskania przez miasto środków zewnętrznych: funduszy unijnych, programów rządowych, funduszy celowych i Programu Ludności i Obrony Cywilnej. Pod koniec przyszłego roku zadłużenie Elbląga ma wynieść prawie 449 mln zł - relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem wyniesie 47,28 proc.

Na inwestycje w budżecie władze miasta chcą przeznaczyć ponad 286 mln zł.

„Duże zadania inwestycyjne obejmą port, infrastrukturę drogową i nowoczesny transport. W 2027 roku miasto przeznaczy ponad 32,6 mln zł na kluczowe komponenty portowe w ramach projektów o łącznej wartości kosztorysowej przekraczającej 260 mln zł. Obejmuje to budowę i przebudowę układu drogowego. Rozpocznie się proces przebudowy ul. Mazurskiej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do granic miasta, także ruszy budowa dwóch rond łączących Trasę Unii Europejskiej z ul. Radomską. Zaplanowano ponad 7,2 mln zł na start zadania wartego 150 mln zł, dotyczącego samej rozbudowy portu. Na przebudowę i modernizację trakcji tramwajowej oraz zakup nowego taboru w 2027 roku zaplanowano 70,5 mln zł, z czego aż 55,8 mln zł to środki z Unii Europejskiej.” - informuje biuro prasowe prezydenta.

32,8 mln zł pochłonie budowa nowej szkoły podstawowej nr 9 na Zawadzie. Kolejne 68,2 mln zł (w tym 30,8 mln zł to środki unijne) zostaną przeznaczone na termoizolację placówek oświatowych. To tylko niektóre, większe inwestycje zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu.

To dopiero początek prac nad przyszłorocznym budżetem. Debata budżetowa odbędzie się 23 listopada o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim. Projekt budżetu będzie również tematem komisji Rady Miejskiej. Ostateczne głosowanie nad budżetem odbędzie się w grudniu tego roku.

Projekt budżetu Elbląga na 2027 rok znajdziecie tutaj.