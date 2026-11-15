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Uderzyła w drzewo i dachowała

 Elbląg, Uderzyła w drzewo i dachowała
fot. KMP Elbląg

Dziś (15 listopada) w miejscowości Krykajny w gminie Godkowo kobieta prowadząca osobową Dacię straciła panowanie nad autem, uderzyła w drzewo i dachowała.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krykajny około godz. 10:30. 38-letnia kobieta kierując Dacią, na łuku drogi, straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo.

W pojeździe znajdowało się w sumie pięć osób, wszystkie zostały zabrane do szpitala na badania. Podczas pracy służb ruch w miejscu zdarzenia odbywał się normalnie.


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Uderzyła w drzewo i dachowała
Uderzyła w drzewo i dachowała
Uderzyła w drzewo i dachowała

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