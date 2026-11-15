Uderzyła w drzewo i dachowała

Dziś (15 listopada) w miejscowości Krykajny w gminie Godkowo kobieta prowadząca osobową Dacię straciła panowanie nad autem, uderzyła w drzewo i dachowała.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krykajny około godz. 10:30. 38-letnia kobieta kierując Dacią, na łuku drogi, straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo.

W pojeździe znajdowało się w sumie pięć osób, wszystkie zostały zabrane do szpitala na badania. Podczas pracy służb ruch w miejscu zdarzenia odbywał się normalnie.