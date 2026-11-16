Elbląg zagra z WOŚP dla najmłodszych pacjentów

35. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Tym razem temat zbiórki brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!".

Celem tegorocznej zbiórki będzie wsparcie neonatologii: zakup sprzętu dla najmniejszych pacjentów, między innymi stołów do resuscytacji noworodków, monitorów funkcji oddechowych, inkubatorów do kangurowania, karetek N oraz analizatorów mleka kobiecego.

Elbląg ponownie zagra razem WOŚP.

- W zeszłym roku udało się nam zebrać ponad 875 tys. zł. Chcielibyśmy więcej i liczymy na rekord w tym roku. Podczas tego finału osobiście, jako wolontariusz będę zbierał pieniądze – zapowiedział podczas poniedziałkowej (16 listopada) konferencji prasowej prezydent Elbląga Michał Missan.

Prezydent przypomniał o wsparciu, jakie WOŚP udzieliła do tej pory elbląskim szpitalom.

- Szpital wojewódzki to ponad 4,7 mln zł, szpital miejski prawie 4 mln zł w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Póki jestem prezydentem, to Urząd Miejski będzie pomagał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - jest to niezaprzeczalne. Ten sprzęt rzeczywiście pomaga i pracuje dla Elblążanek i Elblążan. Z pomocy WOŚP korzystało również hospicjum – mówił prezydent.

Szef elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Adam Krauze zachęcał do zakładania lokalnych sztabików w szkołach, przedszkolach i instytucjach. Osoby, które chciałaby zostać wolontariuszami WOŚP muszą założyć konto i wypełnić zgłoszenie na oficjalnym portalu iWolontariusz WOŚP. W 35. Finale po raz pierwszy cały proces odbywa się w pełni elektronicznie - tradycyjne papierowe kwestionariusze zostały wycofane.