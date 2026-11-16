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Elbląg zagra z WOŚP dla najmłodszych pacjentów

 Elbląg, Konferencja zapowiadająca tegoroczny Finał WOŚP,
Konferencja zapowiadająca tegoroczny Finał WOŚP, fot. Anna Dembińśka.

35. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Tym razem temat zbiórki brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!".

Celem tegorocznej zbiórki będzie wsparcie neonatologii: zakup sprzętu dla najmniejszych pacjentów, między innymi stołów do resuscytacji noworodków, monitorów funkcji oddechowych, inkubatorów do kangurowania, karetek N oraz analizatorów mleka kobiecego.

Elbląg ponownie zagra razem WOŚP.

- W zeszłym roku udało się nam zebrać ponad 875 tys. zł. Chcielibyśmy więcej i liczymy na rekord w tym roku. Podczas tego finału osobiście, jako wolontariusz będę zbierał pieniądze – zapowiedział podczas poniedziałkowej (16 listopada) konferencji prasowej prezydent Elbląga Michał Missan.

Prezydent przypomniał o wsparciu, jakie WOŚP udzieliła do tej pory elbląskim szpitalom.

- Szpital wojewódzki to ponad 4,7 mln zł, szpital miejski prawie 4 mln zł w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Póki jestem prezydentem, to Urząd Miejski będzie pomagał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - jest to niezaprzeczalne. Ten sprzęt rzeczywiście pomaga i pracuje dla Elblążanek i Elblążan. Z pomocy WOŚP korzystało również hospicjum – mówił prezydent.

Szef elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Adam Krauze zachęcał do zakładania lokalnych sztabików w szkołach, przedszkolach i instytucjach. Osoby, które chciałaby zostać wolontariuszami WOŚP muszą założyć konto i wypełnić zgłoszenie na oficjalnym portalu iWolontariusz WOŚP. W 35. Finale po raz pierwszy cały proces odbywa się w pełni elektronicznie - tradycyjne papierowe kwestionariusze zostały wycofane.


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