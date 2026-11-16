Elbląg ma nowy park

U zbiegu ulic Robotniczej i Browarnej powstał park kieszonkowy. Drzewa, krzewy i byliny mają stworzyć mikroklimat dla owadów i ptaków, a dla mieszkańców to miejsce ma być zieloną strefą relaksu. Zdjęcia.

Parki kieszonkowe tworzone są w gęsto zabudowanych obszarach miejskich: między blokami, w centrach miast, przy ruchliwych ulicach lub na niewykorzystanych, opuszczonych skrawkach ziemi (tzw. plomby lub nieużytki). Poprawiają lokalne warunki środowiskowe, ponieważ zwiększają retencję wód opadowych, obniżają temperaturę w czasie upałów (ograniczają tzw. miejską wyspę ciepła) i sprzyjają bioróżnorodności, na przykład dzięki roślinom miododajnym dla owadów.

W pracach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, fot. arch. ZZM w Elblągu

Taki właśnie park powstał u zbiegu ulic Robotniczej i Browarnej, przed III Liceum Ogólnokształcącym. Posadzono 7 drzew, 100 krzewów i 600 bylin.

- Przestrzeń uzupełniliśmy o dodatkową ławkę parkową, stojak rowerowy oraz domek dla owadów. Głównym założeniem projektu było stworzenie parku kieszonkowego o charakterze przechodnim, w którym istniejący układ ciągów pieszych został wzbogacony o elementy małej architektury i starannie dobraną roślinność, sprzyjającą odpoczynkowi, poprawie mikroklimatu oraz zwiększeniu miejskiej bioróżnorodności – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

W pracach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.