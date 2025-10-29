Generał Kazimierz Sosnkowski we wspomnieniach elblążanina

5 listopada o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie historyczne poświęcone postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Spotkanie poprowadzi Tomasz Czapla ze Stowarzyszenia Pamięci Generała Sosnkowskiego. Wstęp wolny.

“Generał Kazimierz Sosnkowski, to współtwórca niepodległej Polski, odrodzonej w 1918 roku i jeden z ojców zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Przez lata nieodłączny towarzysz Józefa Piłsudskiego. Do tego poliglota – znał 7 języków, zapalony myśliwy, miłośnik szachów, gry na fortepianie i tłumacz poezji francuskiej.” – mówi Tomasz Czapla, inicjator spotkania. – “Ów wybitny wojskowy i polityk ma też pewien związek z Elblągiem. Gdy bowiem po przegranej wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Sosnkowski chciał się przedostać przez Karpaty do Węgier, a potem Francji, aby tam włączyć się w odbudowę polskiej armii, jego przewodnikiem był Rajmund Scholz. Inżynier i leśniczy, który po II wojnie światowej zamieszkał w Elblągu i pełnił tu m. in. funkcję Prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Swoją podróż z generałem opisał w książce pt. Wojny – lasy – ludzie.”

Rok 2025 został przez Sejm RP ustanowiony Rokiem Generała Kazimierza Sosnkowskiego.

O prowadzącym:

Tomasz Czapla – Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pasjonat historii, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz dziejów obozu piłsudczykowskiego. Publicysta, współpracował m.in. z Tygodnikiem Polsatu, Tygodnikiem Interia i Rzeczpospolitą.