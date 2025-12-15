Grudzień 1970 na dużym ekranie

Zapraszamy Państwa na seans specjalny cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, który zorganizowany zostanie w najbliższą środę, 17 grudnia o godzinie 17:30 w kinie Światowid.

Tematem spotkania będą tragiczne wydarzenia sprzed 55 lat, o których opowie dr hab. Tomasz Gliniecki. Wyświetlony zostanie film pt.: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego Krauze z 2011 roku. To fabularna rekonstrukcja tragedii Grudnia '70 na Wybrzeżu. Film opowiada o robotniczym proteście w Gdyni – brutalnie stłumionym przez władze PRL – i legendarnym symbolu oporu – Janku Wiśniewskim.

Janek Wiśniewski, a tak naprawdę 18-letni Elblążanin – Zbigniew Godlewski, 18 grudnia 1970r. został zabity przez milicję, gdy rano z tłumem robotników wysiadł z kolejki SKM na przystanku Gdynia Stocznia i do pracy. Jego ciało, ułożone na drzwiach ponieśli robotnicy w dramatycznym pochodzie przez miasto.

Film, którego scenariusz oparto na faktach, świadectwach i balladzie „Janek Wiśniewski padł”, która stała się hymnem Solidarności, pokazuje losy zwykłych ludzi. W rolach głównych występują: Marcin Walewski, Wojciech Pszoniak, Piotr Fronczewski oraz Marta Honzatko. Reżyser Antoni Krauze wiernie oddał atmosferę tamtych dni, łącząc archiwalne materiały z rekonstrukcjami. Zdjęcia kręcono w autentycznych miejscach – na ulicach Gdyni i Gdańska.

Na seans, w środę 17.12. o godzinie 17:30 w Sali Kameralnej kina „Światowid” zaprasza organizator – Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Partnerami projektu są Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu. Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa „Portel”. Wstęp wolny.