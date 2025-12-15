Ciężarówka zatarasowała S7

Dziś (15 grudnia) ok. godz. 20 na S7 na wysokości Bogaczewa w kierunku Warszawy doszło do przewrócenia się samochodu ciężarowego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz policja. Jak informują służby, do zdarzenia doszło na wysokości zjazdu na Bogaczewo. Z samochodu ciężarowego odpięła się naczepa, która uderzyła w bariery. W naczepie znajdowały się 24 tony siarczanu sodu, kilka worków zostało uszkodzonych.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy PSP, jeden zastęp OSP oraz dwa patrole policji. Powiadomiono także administrację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która administruje S7. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany.

Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.