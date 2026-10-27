Grzegorz Kasdepke w Pozytywce. Spotkanie pełne humoru i niespodzianek

W sobotę, 7 listopada, o godz. 11 zapraszamy do filii bibliotecznej Pozytywka na spotkanie z Grzegorzem Kasdepke – jednym z najpopularniejszych polskich autorów książek dla dzieci i młodzieży. Jego bohaterowie od lat podbijają serca młodych czytelników, a historie, które opowiada, bawią również dorosłych.

Podczas spotkania autor opowie o swojej najnowszej książce „Lufcik” – pełnej humoru, zwrotów akcji i kosmicznych niespodzianek opowieści o Gdyni. Nie zabraknie też wyjątkowego akcentu z okazji 25-lecia „Kacperiady”, a także nawiązań do innych książek – tych już napisanych i tych, które dopiero czekają na swoją kolej. Będą anegdoty, zabawne historie i okazja, by zajrzeć za kulisy pracy jednego z najbardziej lubianych autorów literatury dziecięcej.

Grzegorz Kasdepke jest autorem blisko siedemdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży. Stworzył m.in. Detektywa Pozytywkę, którego przygody Fundacja ABC „Cała Polska czyta dzieciom” uznała za najlepszą książkę mijającego dwudziestolecia, a także bohaterów uwielbianych serii „Kuba i Buba” oraz „Kacperiada”. Wśród jego popularnych tytułów znajdują się również „Co to znaczy…”, „Wielka księga uczuć” i „Mity dla dzieci”. Jest laureatem wielu nagród literackich i Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.