Doktor Ola i norweski darczyńca uhonorowani w Elblągu

Na najbliższej sesji radni zdecydują, czy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga otrzymają dr Aleksandra Gabrysiak oraz Olav Trygveson Laake, norweski prawnik i inicjator wieloletniej pomocy humanitarnej dla Elblążan.

Sesję zwołano na 5 listopada. W programie jest m.in. podjęcie uchwał o nadaniu tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Elbląga” dr Aleksandrze Gabrysiak oraz Olavowi Trygvesonowi Laake.

Dr Aleksandra Gabrysiak (1942–1993), znana mieszkańcom Elbląga jako „Doktor Ola”, była lekarką i działaczką społeczną, która swoją postawą, pracą zawodową i zaangażowaniem na rzecz osób potrzebujących trwale zapisała się w historii miasta.

- Szczególną troską otaczała osoby chore, ubogie, uzależnione od alkoholu, samotne matki, osoby opuszczające zakłady karne, ludzi samotnych oraz znajdujących się w kryzysie psychicznym i życiowym. W swojej działalności kierowała się przekonaniem, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, zrozumienie i możliwość rozpoczęcia życia na nowo. Istotnym obszarem jej działalności był rozwój diagnostyki laboratoryjnej w Elblągu. Dzięki zaangażowaniu zawodowemu przyczyniała się do podnoszenia jakości świadczeń medycznych i rozwoju lokalnego zaplecza diagnostycznego. Szczególne znaczenie miała również jej działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. Pracując w Poradni Trzeźwości w Elblągu, stosowała podejście oparte nie tylko na pomocy medycznej, lecz także na bezpośrednim kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia. Docierała do nich w ich środowisku życia, wspierała w podejmowaniu leczenia i odzyskiwaniu samodzielności – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Doktor Ola i jej 19-letnia córka Maria zostały zamordowane 6 lutego 1993 roku. Zginęły z rąk jednego z podopiecznych, wówczas 20-letniego Zbigniewa B., który przebywał na przepustce z więzienia.

Olav Trygveson Laake (1934 - 2024) był norweskim prawnikiem, sędzią i działaczem Norweskiej Partii Pracy, a przede wszystkim inicjatorem i wieloletnim organizatorem szeroko zakrojonej pomocy humanitarnej dla mieszkańców Elbląga prowadzonej w latach 1981–1991.

- Jesienią 1981 r., w związku z dramatyczną sytuacją społeczną i gospodarczą w Polsce, Olav Trygveson Laake wystąpił z inicjatywą zorganizowania przez miasto Stavanger pomocy dla mieszkańców jednego z polskich miast dotkniętego kryzysem. W Stavanger udało się w krótkim czasie zgromadzić szerokie poparcie społeczne i instytucjonalne dla tej inicjatywy. Do akcji włączyły się m.in. organizacje kościelne, związkowe, medyczne, szkoły, organizacje społeczne i sportowe oraz Czerwony Krzyż. Ostatecznie pomoc humanitarna została skierowana do Elbląga, wskazanego przez przywódcę "Solidarności" Lecha Wałęsę. Pod koniec 1981 r. podjęto oficjalną decyzję, że Stavanger zorganizuje pomoc humanitarną skierowaną do Elblążan. Powołano komitet wykonawczy oraz główny komitet odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie akcją. Olav Trygveson Laake został przewodniczącym komitetu wykonawczego. W jego skład weszli również dziennikarze „Stavanger Aftenblad” - Stein Vikseveen, Svein Fjellheim ze „Stavanger Samorg” oraz Terje Johansen. Akcja pomocy dla Elbląga rozpoczęła się jesienią 1981 r. i była prowadzona przez Olava Trygvesona Lakee przez kolejne dziesięć lat – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Do Elbląga wysyłano żywność, odzież, lekarstwa, witaminy, sprzęt medyczny, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, maszyny do szycia, wyposażenie dla dzieci oraz inne potrzebne artykuły. W latach 1981–1991 ze Stavanger do Elbląga wyruszyło 165 ciężarówek, które przewiozły około 2000 ton darów.