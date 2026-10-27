Karetka nie mogła wjechać na cmentarz. Po naszej publikacji będą zmiany (wracamy do tematu)

Zawał na cmentarzu Dębica, zamknięta brama i karetka, która nie mogła wjechać. Ratownicy musieli pokonać pieszo około kilometra, niosąc sprzęt do ciężko chorej, starszej kobiety. Tę sprawę opisywaliśmy we wrześniu tego roku. Po naszej interwencji administracja cmentarza zamontuje skrzynki na klucze awaryjne, które umożliwią służbom ratunkowym wjazd na jego teren.

Wracamy do sprawy, którą opisywaliśmy w artykule z 9 września. Przypomnijmy. Babcia naszego Czytelnika zasłabła na cmentarzu Dębica. Wezwano pogotowie ratunkowe, jednak karetka nie mogła wjechać na teren nekropolii, ponieważ brama była zamknięta. Pieszo, niosąc sprzęt, ratownicy pokonali kilometrowy dystans, który dzielił ich od kobiety. Okazało się, że ma ona zawał serca.

- W przypadku zawału każda sekunda decyduje o życiu. Takie opóźnienie mogło skończyć się tragicznie. Z rozmowy z pracownikiem cmentarza wynikło, że to wcale nie była pierwsza taka sytuacja i to jest najbardziej wstrząsające. Wcześniej dochodziło już do zdarzeń, w których zamknięta brama opóźniała pomoc, a pacjenci cierpieli przez te zaniedbania. Problem wciąż nie został rozwiązany – napisał w liście do naszej redakcji pan Piotr, wnuczek kobiety.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 sierpnia i jak nam wyjaśnił Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza cmentarzami Dębica i Agrykola, brama wjazdowa była wówczas zamknięta zgodnie z regulaminem. Administrator cmentarza zapewniał nas wówczas, że opisane przez Czytelnika zdarzenie potraktuje poważnie i przeanalizuje „istniejące rozwiązania techniczne i organizacyjne”.

Otrzymaliśmy właśnie informację z ZZM, że zaplanował on montaż skrzynek na klucze awaryjne, które umożliwią służbom ratunkowym sprawny dostęp do terenu cmentarza.

- Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu otrzymał pismo z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w którym przedstawiono propozycje rozwiązań systemowych mających usprawnić dostęp służb ratunkowych do terenu cmentarza Dębica. Przedstawione propozycje stanowią podstawę do wyboru rozwiązania dostosowanego do uwarunkowań technicznych – poinformowała nas Ewa Karpiuk, dyrektor ZZM w Elblągu.

Skrzynki mają zostać zamontowane w listopadzie.