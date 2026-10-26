UWAGA!

Dentysta rozliczy się przed sądem

 Elbląg, Dentysta rozliczy się przed sądem
fot. arch. portel.pl

Ponad 1400 procedur stomatologicznych sprawdzili śledczy w jednym z gabinetów dentystycznych w Braniewie. Około 800 z nich zakwestionowano, a łączna wartość nienależnie pobranych z NFZ świadczeń miała wynieść 92 tys. zł. Prokuratura skierowała przeciwko lekarzowi dentyście akt oskarżenia do sądu.

Sprawę opisywaliśmy na początku września br., kilka tygodni wcześniej prokuratura postawiła lekarzowi dentyście, który prowadzi gabinet stomatologiczny w Braniewie, zarzuty.

- Jak wykazały czynności kontrolne, w raportach lekarz stomatolog wykazywał świadczenia - procedury medyczne, których w rzeczywistości nie wykonał lub też wykazywał świadczenia inne niż te, które faktycznie zostały wykonane. W obu przypadkach poświadczał nieprawdę w przedkładanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia raportach statystyczno-medycznych, a dodatkowo w przypadkach niewykonania świadczeń doprowadzał NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez uzyskanie refundacji z tytułu wykazanych ale niewykonanych zabiegów – informowała wówczas prokurator Ewa Ziębka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Podczas śledztwa zweryfikowano ponad 1410 procedur stomatologicznych, z czego 800 zakwestionowano. Dotyczyły one zabiegów przypisanych 270 pacjentom gabinetu.

19 października prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie. Wraz z aktem oskarżenia do sądu złożony został także wniosek o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy.

- W sprawie oskarżony złożył taki wniosek, a zaproponowane przez niego rozstrzygnięcia i warunki skazania, uznano za adekwatne do wagi popełnionego przestępstwa. Skierowany do sądu wniosek obejmuje wymierzenie oskarżonemu: kary roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący rok, grzywny w wysokości 250 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 30 zł, obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty 91.988,14 zł oraz uiszczenia kosztów sądowych w sprawie w całości – informuje prok. Ewa Ziębka.

Wniosek rozpatrzy sąd.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Dlaczego nie napiszecie jakiej narodowości i jakiego wyznania jest ten "spryciarz" ?
  • Czy ja dobrze rozumiem.... Można by powiedzieć że lekarz uczynił sobie "stałe źródło dochodu" (w końcu ponad 800 zakwestionowanych świadczeń) z robienia w trąbę NFZ-u, a konsekwencje ma nie wiele większe jak za kradzież ze sklepu? To wszystko wygląda jak jeden wielki mem... Nie widziałem, jeszcze żeby kara roku więzienia była zawieszana tylko na rok... zazwyczaj to 2-3-5 lat...7500 grzywny dla lekarza (no nie wiem czy się z tego podniesienie (żart).... ), zresztą grzywna wynosząca niecałe 10% przedmiotu sporu... Taki wynik tej sprawy, to tylko zachęta dla innych, że nawet jak sie dadzą złapać to i tak warto.
  • 590 zapytań do szpitali o zarobki lekarzy i tylko 200 odpowiedzi. Co z nich wynika? W 13 placówkach w Polsce zarobki lekarzy przekraczały 2 mln zł. W rzeczywistości może być ich znacznie więcej. Blisko 70 proc. dyrektorów milczy.
  • czyli przyznał się do stawianych zarzutów i winy, i sam zaproponował sobie karę, śmiem twierdzić że tak naprawdę na takiej karze nic nie straci bo do odsiadki nie pójdzie i kasę ma aby zapłacić i nadal będzie mógł pracować, uważam że powinna zostać też orzeczona kara czasowego zakazu wykonywania zawodu stomatologa (na przykład w tym przypadku na okres dwóch lat, okres równy ograniczeniu wolności który zaproponował)i to by dopiero dało by mu do myślenia, no ale przy takiej karze (czasowe zakaz wykonywania zawodu) to niestety działanie okręgowej izby lekarskiej (z tego co wiem) a tu izba nie pozwoli "skrzywdzi(swojego)
  • @Kto nie ma pokus - Nie on pierwszy i nie ostatni. Jeden jeździk kabrioletem w zimę do Brukseli i nie poniósł odpowiedzialności. Wystarczy w niedzielę opłacić składkę, klęknąć przed kioskiem a wszystkie "pokusy" zostaną odpuszczone
  • 30 zł. stawki dziennej? Kto zarabia 30 zł dziennie ? Stomatolog?
  • A pozbawienie prawa do zawodu lekarza? To ma być zawód zaufania publicznego? Wywalić takiego na zbity p.. niech zamiata ulice !!!
  • Co za patologia!!!
  • A gdzie jego imię i pierwsza litera nazwiska? PoRteL też kryje oszusta i ZŁ0DZlEJA ??
  • Ale o zwrocie prawie 92 tys nie wspomnisz?
  • @Kto nie ma pokus - w/g ciebie jest masonem czy marsjaninem?
  • Chciałbym móc wciąć "pożyczkę" na prawie 100,000 zł na parę lat i musieć od niej zapłacić tylko 7500 zł odsetek z warunkiem, że nie mogę popełnić żadnego przestępstwa przez rok. Kto powie, że na takich warunkach by nie brał? To jest kara czy nagroda?
Reklama