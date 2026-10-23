Nareszcie weekend: Baltic Cup, warsztaty i spotkania

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W ten weekend Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na ostatnie w 2026 roku spektakle „Jentl” w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Więcej informacji tutaj.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w tym roku w Elblągu w dniach 23-25 października. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata.

Jesienna aura nie musi oznaczać rezygnacji z aktywnej zabawy. W weekend 24 i 25 października na basenach Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie pojawią się dmuchane tory przeszkód. To okazja, by połączyć pływanie z wodnymi wyzwaniami i spędzić czas w nieco inny sposób. Z atrakcji będzie można skorzystać w ramach standardowego biletu wstępu.

EL-Kobiety z Elbląskiego Klubu Kobiet serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i okolic na drugą edycję wyjątkowej konferencji poświęconej zdrowiu pod przewrotnym tytułem „Menopauzanki i Andropauzanie też zamieszkują Ziemię", która odbędzie się w sobotę, 24 października, w przestrzeniach Biblioteki Elbląskiej. Sprawdź program.

24 października filia biblioteczna Słoneczna zaprasza na spotkania z Aliną Przydatek – autorką książek dla dzieci, ilustratorką, pedagożką i twórczynią Wydawnictwa Kici Nici. Obowiązują zapisy.

CS Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Natura Imaginata” Pauliny Wiewióry, które odbędzie się w sobotę, 24 października o 11:30. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się o genezie powstania wystawy, o tym w jaki sposób sztuka może pomóc w zmianie postrzegania tego co nas otacza.

24 października o godz. 12 Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej na zajęcia dla dzieci w wieku 7+ wraz z opiekunami oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym tworzeniem. Inspiracją do twórczych działań staną się natura, rośliny oraz ślady, jakie świat przyrody pozostawia w kamieniu. Zajęcia poprowadzi Dorota Ciurko – artystka i terapeutka. Obowiązują zapisy.

Czas na kolejne Twórcze Spotkania. Zobacz tutaj, co będzie działo się 24 października od 12.

Odkryj historię w krajobrazie! Tak brzmi hasło tegorocznych Dni Krajobrazu, organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z okazji rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z tej okazji 25 października o 10 odbędzie się spacer krajobrazowy, który potrwa ok. 2 godzin, a rozpocznie się przy kapliczkach „Trzech Krzyży” w Kadynach. Organizuje go Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

W niedzielę, 25 października Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną uśmiechu, kreatywności i strrrasznie fajnej zabawy! Mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości zaproszeni są na „Strrrasznie Fajną Imprezę” – wyjątkowe wydarzenie rodzinne dedykowane najmłodszym. Zabawa odbędzie się w dwóch turach. I tura: 10:30 – 12:30. II tura: 13:30 – 15:30.

Zobacz też, co się będzie działo w sporcie.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!