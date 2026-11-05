Historie Ziem Odzyskanych. Spotkanie z Karoliną Ćwiek-Rogalską

W piątek, 13 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z dr hab. Karoliną Ćwiek-Rogalską, antropolożką i kulturoznawczynią, autorką książki „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Jak poczuć się u siebie w miejscu, które jeszcze niedawno należało do kogoś innego? Co dzieje się z pamięcią o dawnych mieszkańcach i jak rodzi się przywiązanie do nowego domu? To pytania szczególnie bliskie Elblągowi i okolicom – ziemiom, których powojenna historia naznaczona została przesiedleniami, utratą i próbami budowania życia na nowo.

W 1945 roku zmieniły się granice, a wraz z nimi losy milionów ludzi. Na terenach określanych jako Ziemie Odzyskane pojawili się nowi mieszkańcy, którzy zastali obce domy, nieznane krajobrazy i ślady wcześniejszego życia. Wśród nich byli również ci, którzy przybyli do Elbląga i okolic. Jak odnajdywali się w miejscach, które miały stać się ich domem? Co pamiętali, co próbowali zapomnieć, a co pozostało poza oficjalną opowieścią o powojennej Polsce?

W książce „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty” Karolina Ćwiek-Rogalska przygląda się temu, jak powstają nowe wspólnoty i tożsamości, jak kształtuje się pamięć o przeszłości i jak polityczne narracje wpływają na nasze postrzeganie miejsc. Sięga po dokumenty, relacje i pamiętniki, oddając głos zarówno polskim osadnikom i osobom przesiedlonym ze wschodu, jak i Niemcom, dla których opuszczone tereny były rodzinnym domem. Łączy szeroką perspektywę historyczną z osobistym wymiarem poszukiwania korzeni.

To opowieść, która pozwala inaczej spojrzeć na dobrze znane miejsca i dostrzec w nich warstwy historii często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o pamięci i zapominaniu, o poczuciu przynależności oraz o tym, jak przeszłość wciąż wpływa na sposób, w jaki rozumiemy siebie i otaczający nas świat.

Karolina Ćwiek-Rogalska – doktorka habilitowana kulturoznawstwa, antropolożka i bohemistka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” i Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Od 2022 roku kieruje grantem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w ramach którego wraz z zespołem bada powstawanie nowych kultur na terenach postprzesiedleniowych w Polsce, Czechach i Słowacji. „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty” to podsumowanie kilkunastu lat jej badań nad pamięcią Ziem Odzyskanych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Bliskie strony: ludzie, miejsca, opowieści” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.