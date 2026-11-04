Twórcy Niepodległości zyskali twarze. Zobacz zmiany

Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski i Roman Dmowski nie są już tylko nazwiskami na granitowych płytach. Pomnik Twórców Niepodległości w Elblągu wzbogacił się o cztery nowe wizerunki ojców naszej wolności.

Na pomniku „Twórców Niepodległości” doszło do ważnych zmian. Przypomnijmy: dotychczas swoje popiersie posiadał tylko Józef Piłsudski, natomiast czwórka pozostałych ojców niepodległości – Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski i Roman Dmowski – miała uwiecznione „tylko” swoje nazwiska na pamiątkowych płytach. To się jednak zmieniło. Na cokołach pozostałej czwórki zamontowano ich wizerunki. Nowe elementy kosztowały 185 tys. zł, a ich autorem jest Stanisław Szwechowicz z firmy „Sztuka Rzeźby” - ten sam artysta, który zaprojektował cały pomnik.

Elbląski pomnik Twórców Niepodległości został odsłonięty podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2021 roku. Monument składa się z pięciu jasnych, granitowych cokołów, z których centralny – poświęcony Józefowi Piłsudskiemu – wyróżnia się wysokością i wieńczy go trójwymiarowe popiersie Marszałka. Budowa pomnika kosztował 120 tys. zł, z czego aż 80 tys. zł stanowiły wpłaty i zbiórki mieszkańców Elbląga.

W tym roku 11 listopada o godz. 12:30 mieszkańcy Elbląga zostaną zaproszeni do wspólnego przejścia w rytm poloneza z filmu „Pan Tadeusz”, spod Pomnika Twórców Niepodległości aż pod Bramę Targową.