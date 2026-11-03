Sezon pod znakiem zmian. Rewolucja w IT

Po latach PTTK rozstał się z prowadzeniem Informacji Turystycznej w Elblągu. W efekcie ciężar organizacji przejęli urzędnicy. Czy miejski eksperyment z trzema punktami i mobilnymi stanowiskami się sprawdził?

W tym roku elbląska Informacja Turystyczna przeszła prawdziwą rewolucję. Przypomnijmy: miejski konkurs na prowadzenie punktów IT wygrała Fundacja Grupa Wodna. PortEl ujawnił jednak, że podmiot ten został zarejestrowany dopiero 23 stycznia 2026 r., czyli kilka tygodni po terminie składania ofert. W efekcie umowy z fundacją nie podpisano.

W konkursie wziął również udział elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), który prowadził punkty Informacji Turystycznej przez ostatnie lata. Po tym, jak urząd miasta zrezygnował z podpisania umowy z Grupą Wodną, urzędnicy zaproponowali zawarcie kontraktu elbląskiemu oddziałowi PTTK – ten jednak odmówił ze względu na zbyt późny termin złożenia propozycji.

– Od 17 grudnia, kiedy otwarto oferty w konkursie, minęło już ponad półtora miesiąca. To naprawdę dużo czasu, który – znając zestawienie ofert po ich upublicznieniu – wykorzystaliśmy na przeorganizowanie się. Poświęciliśmy się naszej statutowej działalności, skupiając się na przygotowaniu imprez, krajoznawstwie, pracy z dziećmi i młodzieżą, na co, prowadząc przez 9 lat punkty informacji turystycznej, mieliśmy mniej czasu. Całe nasze poświęcenie, dorobek i zaangażowanie przez te ostatnie 9 lat zostało przekreślone – mówił na początku lutego Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego oddziału PTTK.

W efekcie prowadzenie Informacji Turystycznej musiał wziąć na siebie ratusz. W tym roku uruchomiono trzy punkty IT: całoroczny w Ratuszu Staromiejskim, sezonowy w Bramie Targowej oraz nowy (również sezonowy) na statku Jantar, który przycumował na rzece Elbląg obok Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Oprócz tego funkcjonowały mobilne punkty podczas największych imprez miejskich – Mistrzostw Europy w triathlonie oraz Biegu Piekarczyka.

– Jeśli chodzi o statystyki, to w punktach Informacji Turystycznej były mierzone tylko osoby, które do nich weszły i wypełniły ankietę – mówiła Marzena Pol z Departamentu Promocji i Turystyki elbląskiego ratusza podczas posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej (30 października). – W samych punktach obsłużyliśmy ponad 40 tys. turystów. W ubiegłym roku PTTK zgłosiło nam 46 tys. turystów. Teoretycznie mamy więc mniej odwiedzających.

Urzędnicy otrzymali jednak pismo z elbląskiego oddziału Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników, które zadeklarowało oprowadzenie po Elblągu 74 tys. turystów. O liczbie turystów oprowadzonych przez przewodników zrzeszonych w elbląskim oddziale PTTK urzędniczka nie wspomniała. Z wypowiedzi Marzeny Pol wynika jednak, że liczba turystów oprowadzonych przez przewodników zrzeszonych w obydwu organizacjach wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2025.

Z informacji portEl.pl wynika, że tylko w okresie wakacji (lipiec – sierpień) trzy punkty Informacji Turystycznej odwiedziło ponad 19 tys. osób.

– O wiele więcej osób niż w ubiegłym roku przyjeżdża do nas z zagranicy – dodała Marzena Pol.

W Bramie Targowej i w Ratuszu Staromiejskim powstały nowe kąciki dla dzieci, a w ramach działań skierowanych do najmłodszych prowadzone są zajęcia pokazujące funkcjonowanie Informacji Turystycznej. Nową inicjatywą są też poniedziałki z przewodnikiem w Bramie Targowej. Z kolei podstawowych informacji historycznych o naszym mieście turyści mogą teraz zasięgnąć przy średniowiecznej mapie miasta za pośrednictwem kodów QR.