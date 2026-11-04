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Na Odrodzenia powstał ogród, który pracuje podczas deszczu

 Elbląg, Liniowy ogród deszczowy na Al. Odrodzenia,
Liniowy ogród deszczowy na Al. Odrodzenia, fot. Wiktoria Tazuszel

Wzdłuż Alei Odrodzenia powstał liniowy ogród deszczowy. Zasadzono na nim 550 bylin. Ta forma zieleni ma działać jak naturalni filtr i bufor retencyjny.

Liniowy ogród deszczowy to specjalnie zaprojektowany, wydłużony pas zieleni, którego zadaniem jest zbieranie, zatrzymywanie i naturalne oczyszczanie wody deszczowej. Najprościej mówiąc: to połączenie rabaty kwiatowej, niewielkiego rowu i naturalnego zbiornika na deszczówkę. Taki ogród powstał właśnie wzdłuż Al. Odrodzenia.

- Na przygotowanym terenie posadziliśmy około 550 bylin, wśród których znalazły się: krwawnik pospolity, drżączka średnia, trzęślica modra, kocimiętka Faassena, szałwia omszona, ostnica cieniutka, rdest wężownik, kosaciec żółty, kosaciec syberyjski, sit rozpierzchły, tojeść kropkowana i firletka poszarpana. Teraz pozostaje dać roślinom czas na wzrost i cierpliwie czekać aż w pełni ukażą swoje walory – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

  Elbląg, Prace przy tworzeniu ogrodu,
Prace przy tworzeniu ogrodu, fot. ZZM w Elblągu

 

Dodajmy, że ogród powstał w ramach Zielonego Budżetu. Jaką funkcję pełnią liniowe ogrody deszczowe? Zbierają wodę np. z chodników, parkingów, ulic i dachów. Zatrzymują ją – woda trafia do specjalnie ukształtowanego obniżenia terenu. Filtrują, gdyż woda przechodzi przez warstwy żwiru, piasku i odpowiednio dobranego podłoża. Nawadniają rośliny, ponieważ część wody jest wykorzystywana przez roślinność, a nadmiar stopniowo wsiąka w grunt lub odpływa.


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