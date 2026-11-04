Na Odrodzenia powstał ogród, który pracuje podczas deszczu

Wzdłuż Alei Odrodzenia powstał liniowy ogród deszczowy. Zasadzono na nim 550 bylin. Ta forma zieleni ma działać jak naturalni filtr i bufor retencyjny.

Liniowy ogród deszczowy to specjalnie zaprojektowany, wydłużony pas zieleni, którego zadaniem jest zbieranie, zatrzymywanie i naturalne oczyszczanie wody deszczowej. Najprościej mówiąc: to połączenie rabaty kwiatowej, niewielkiego rowu i naturalnego zbiornika na deszczówkę. Taki ogród powstał właśnie wzdłuż Al. Odrodzenia.

- Na przygotowanym terenie posadziliśmy około 550 bylin, wśród których znalazły się: krwawnik pospolity, drżączka średnia, trzęślica modra, kocimiętka Faassena, szałwia omszona, ostnica cieniutka, rdest wężownik, kosaciec żółty, kosaciec syberyjski, sit rozpierzchły, tojeść kropkowana i firletka poszarpana. Teraz pozostaje dać roślinom czas na wzrost i cierpliwie czekać aż w pełni ukażą swoje walory – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Prace przy tworzeniu ogrodu, fot. ZZM w Elblągu

Dodajmy, że ogród powstał w ramach Zielonego Budżetu. Jaką funkcję pełnią liniowe ogrody deszczowe? Zbierają wodę np. z chodników, parkingów, ulic i dachów. Zatrzymują ją – woda trafia do specjalnie ukształtowanego obniżenia terenu. Filtrują, gdyż woda przechodzi przez warstwy żwiru, piasku i odpowiednio dobranego podłoża. Nawadniają rośliny, ponieważ część wody jest wykorzystywana przez roślinność, a nadmiar stopniowo wsiąka w grunt lub odpływa.