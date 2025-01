Klub Książki Historycznej: „Wyszło jak zwykle... Rozbrajająca historia Polski”

Wraz z Łukaszem Koszewskim z kanału „Nie-zła historia” zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Książki Historycznej, które odbędzie się w środę, 15 stycznia, o godzinie 18:00 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Wstęp wolny.

Spotkanie zapowiada Łukasz Koszewski:

Jedyny wniosek, jaki płynie z historii ludzkości właściwie jest taki, że ludzkość, mimo masy popełnionych pomyłek, niczego się nie nauczyła. Błędy się zdarzały, zdarzają się i będą się zdarzać. A kiedy jesteśmy przekonani, że się uda, to … wychodzi jak zwykle. Jak się okazuje, historia Polski bogata jest w tego typu niecodzienne sytuacje, kiedy coś idzie zupełnie niezgodnie z zamierzeniami i potem trzeba się mierzyć z nieprzewidzianymi skutkami. Któż mógłby przewidzieć, że zasiadając do posiłku, żywy od stołu nie wstanie, że człowiek wybrany jego głosem na najwyższego przedstawiciela państwa okaże się chodzącym memem, że ta brzydka kobieta, którą bardzo chciałby pogonić, to jego przyszła żona. Takie sytuacje, nierzadko okraszając je bardzo zabawnym komentarzem, w jednym tomie książkowym zebrał Krzysztof Pyzia, nadając mu tytuł: „Wyszło jak zwykle… Rozbrajająca historia Polski”.

Właśnie ta pozycja będzie przedmiotem najbliższego spotkania, które odbędzie się w środę, 15 stycznia o godz. 18, w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.