Kolory spokoju. Rodzinne warsztaty malarskie
Filia CYBERIADA (ul. Hetmańska 16-22) zaprasza 16.07 o godz.16:30 na rodzinne warsztaty malarstwa akwarelowego inspirowane kolorami natury. Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.
Malowanie akwarelami nie tylko rozwija zdolności manualne i wyobraźnię, ale ma także wymiar terapeutyczny. Wycisza, reguluje stres i pomaga zredukować napięcie, które kumuluje się w ciele.
Zajęcia rozpoczynają nowy cykl: "W klimacie dobrostanu: Sztuka, książka i natura". Jest to projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela".
Więcej informacji i zapisy:
tel. 55 611 00 66
e-mail: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl
Dominik Żyłowski, Biblioteka Elbląska