Kolory spokoju. Rodzinne warsztaty malarskie

Filia CYBERIADA (ul. Hetmańska 16-22) zaprasza 16.07 o godz.16:30 na rodzinne warsztaty malarstwa akwarelowego inspirowane kolorami natury. Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy.

Malowanie akwarelami nie tylko rozwija zdolności manualne i wyobraźnię, ale ma także wymiar terapeutyczny. Wycisza, reguluje stres i pomaga zredukować napięcie, które kumuluje się w ciele.

Zajęcia rozpoczynają nowy cykl: "W klimacie dobrostanu: Sztuka, książka i natura". Jest to projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela".

Więcej informacji i zapisy:

tel. 55 611 00 66

e-mail: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl