Pytają o połączenie kolejowe Elbląg - Braniewo. Wypełnij ankietę

Zapraszamy wszystkich Elblążan do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców regionu na temat potencjalnego przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii nr 254 (Nadzalewowej). Zebrane opinie mają posłużyć do jak najlepszego dostosowania oferty przyszłych połączeń kolejowych do potrzeb mieszkańców.

Ankietę będzie można wypełnić do 10 września 2026 r. w wersji elektronicznej dostępnej pod linkiem: kolej nadzalewowa ankieta.

Dla mieszkańców, którzy preferują formę tradycyjną przygotowaliśmy również ankietę w formie papierowej, która będzie dostępna w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – ul. Stary Rynek 25, pok. 310. Wypełnienie ankiety będzie także możliwe podczas tegorocznego Święta Chleba oraz innych wydarzeń miejskich trwających do 10 września 2026 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla Elbląga badaniu!