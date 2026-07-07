UWAGA!

----

Pytają o połączenie kolejowe Elbląg - Braniewo. Wypełnij ankietę

 Elbląg, Pytają o połączenie kolejowe Elbląg - Braniewo. Wypełnij ankietę

Zapraszamy wszystkich Elblążan do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców regionu na temat potencjalnego przywrócenia połączeń kolejowych wzdłuż linii nr 254 (Nadzalewowej). Zebrane opinie mają posłużyć do jak najlepszego dostosowania oferty przyszłych połączeń kolejowych do potrzeb mieszkańców.

 

Ankietę będzie można wypełnić do 10 września 2026 r. w wersji elektronicznej dostępnej pod linkiem: kolej nadzalewowa ankieta.

Dla mieszkańców, którzy preferują formę tradycyjną przygotowaliśmy również ankietę w formie papierowej, która będzie dostępna w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – ul. Stary Rynek 25, pok. 310. Wypełnienie ankiety będzie także możliwe podczas tegorocznego Święta Chleba oraz innych wydarzeń miejskich trwających do 10 września 2026 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla Elbląga badaniu!


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Bardzo dobrze, kolej przeżywa największy wzrost popularności od lat. Ta trasa również powinna odżyć i służyć mieszkańcom, a także turystom. W tym turystom na rowerach, którzy będą mogli przewieźć rower w jakieś inne miejsce, z którego rozpoczną wycieczkę, np. Tolkmicko czy Frombork. Byłoby też fajnie, gdyby otwarto jakieś plaże nad Zalewem, albo zorganizowano skomunikowane statki do Krynicy. Tak czy siak, pomysł reaktywacji tej linii nie ma żadnych wad i jeśli to ruszy, na pewno będę jeździć.
Reklama
 