Magiczne spotkanie autorskie z Sylwią Dec

Lubisz ciekawe książki pełne magicznych historii, wiedźmowych przygód z gadającym kotem? W piątek, 22 maja, o godz. 18:00 w filii bibliotecznej Słoneczna odbędzie się spotkanie autorskie wpisujące się w ten trend, z pisarką i opowiadaczką Sylwią Dec. Nie może Cię na nim zabraknąć. Wstęp wolny.

Sylwia Dec – pisarka, która opowiada i opowiadaczka, która pisze. Autorka wydawnictwa Prószyński i S-ka, pisząca opowieści urban fantasy, które podejmują ważne społeczne problemy w ironicznej formie. Do tej pory wydała powieść o wiedźmie balkonowej „Do Jasnej Anielki. Balkony i demony”, „Do Jasnej Anielki. Monstery i afery”, a także „Krystyno, uspokój się”.

Jako opowiadaczka Sylwia Dec występuje razem z warszawską grupą Kolektyw Opowieści Tamdarym oraz solo. Tworzy ona spektakle opowieści, w których eksploruje tradycyjne legendy i mity, ale sięga chętnie także do swoich autorskich opowieści.

Pisze fantastykę, bo kocha tworzyć magiczne światy, które pokazują to wszystko, co gra w ludzkich sercach. Opiekuje się trzema kotami, całą chmarą kwiatów i bohaterami książkowymi, którzy przychodzą do niej w snach. Mieszka na Podlasiu i to na zielonych, leśnych szlakach szuka nowych inspiracji.

Rozmowę poprowadzi Kamila Efenberg.